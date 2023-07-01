Де в Україні пройдуть дощі та грози: прогноз погоди на 2 липня

Погода в Україні у неділю, 2 липня, буде дуже теплою. Однак жителі певних регіонів зможуть трохи перепочити від спеки завдяки опадам.

У неділю в Україні знову буде спекотно. Також очікується мінлива хмарність.

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Де 2 липня очікуються опади

Вночі на Півночі та Заході дощитиме. На Вінниччині та Харківщині – теж. На більшій частині України нічна температура становитиме +14…+19. А у Карпатах буде справді прохолодно: +9…+14. На Півдні вночі стовпчики термометрів опустяться тільки до 20 – 22 градусів тепла.

Вдень на Заході та Півночі теж очікуються дощі, ще й з грозами. Загалом опади можуть бути в 14 областях: Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Сумській та Харківській. На Заході та Житомирщині буде у неділю не так спекотно, як в інших регіонах. Там денна температура становитиме +22…+27. На решті території України термометри показуватимуть 25 – 30 градусів тепла.

Синоптики очікують переважно південно-західний вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура в обласних центрах України

Київ – +27...+29

Ужгород – +24...+26

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +26...+26

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +23...+25

Рівне – +24...+26

Житомир – +25...+27

Вінниця – +25...+27

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +28...+30

Чернігів – +26...+28

Суми – +25...+27

Полтава – +27...+29

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +26...+28

Харків – +27...+29



Прогноз погоди на 2 липня / Карта Укргідрометцентру