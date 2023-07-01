Де в Україні пройдуть дощі та грози: прогноз погоди на 2 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у неділю, 2 липня, буде дуже теплою. Однак жителі певних регіонів зможуть трохи перепочити від спеки завдяки опадам.
У неділю в Україні знову буде спекотно. Також очікується мінлива хмарність.
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Де 2 липня очікуються опади
Вночі на Півночі та Заході дощитиме. На Вінниччині та Харківщині – теж. На більшій частині України нічна температура становитиме +14…+19. А у Карпатах буде справді прохолодно: +9…+14. На Півдні вночі стовпчики термометрів опустяться тільки до 20 – 22 градусів тепла.
Вдень на Заході та Півночі теж очікуються дощі, ще й з грозами. Загалом опади можуть бути в 14 областях: Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Сумській та Харківській. На Заході та Житомирщині буде у неділю не так спекотно, як в інших регіонах. Там денна температура становитиме +22…+27. На решті території України термометри показуватимуть 25 – 30 градусів тепла.
Синоптики очікують переважно південно-західний вітер зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура в обласних центрах України
- Київ – +27...+29
- Ужгород – +24...+26
- Львів – +24...+26
- Івано-Франківськ – +24...+26
- Тернопіль – +26...+26
- Чернівці – +25...+27
- Хмельницький – +25...+27
- Луцьк – +23...+25
- Рівне – +24...+26
- Житомир – +25...+27
- Вінниця – +25...+27
- Одеса – +27...+29
- Миколаїв – +28...+30
- Херсон – +28...+30
- Сімферополь – +27...+29
- Кропивницький – +29...+31
- Черкаси – +28...+30
- Чернігів – +26...+28
- Суми – +25...+27
- Полтава – +27...+29
- Дніпро – +27...+29
- Запоріжжя – +28...+30
- Донецьк – +26...+28
- Луганськ – +26...+28
- Харків – +27...+29