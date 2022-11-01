Тумани на Заході й дощі на Сході: якою буде погода в Україні 2 листопада

Продовж середи, 2 листопада, погода буде по-справжньому осінньою. Загалом буде мінлива хмарність з незначними туманами та опадами.

Наталка Діденко пише, що 2 листопада в більшості областей суттєвих опадів не очікується. Маленький дощ пройде лише вночі та вранці на сході, а вдень у північних областях.

До теми Тепла осінь завершилася: українців попередили про морози, дощі й тумани

Прогноз від Укргідрометцентру

Вночі та вранці у західних областях місцями очікують туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. В середньому по Україні температура вночі коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу, вдень 8 – 13 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні Одещини, де прогнозують аж до 21 градусу тепла.

Натомість у столиці прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі 2 – 4 градуси тепла, а вдень 10 – 12 градусів.

Погода в регіонах України 2 листопада: дані Укргідрометцентр

Київ та Київська область – +11 градусів вдень, +3 вночі;

Волинська область – +14 градусів вдень, +6 вночі;

Закарпатська область – +16 градусів вдень, +6 вночі;

Львівська область – +14 градусів вдень, +6 вночі;

Івано-Франківська область – +14 градусів вдень, +6 вночі;

Тернопільська область – +14 градусів вдень, +6 вночі;

Чернівецька область – +14 градусів вдень, +6 вночі;

Хмельницька область – +13 градусів вдень, +6 вночі;

Рівненська область – +12 градусів вдень, +6 вночі;

Житомирська область – +10 градусів вдень, +3 вночі;

Вінницька область – +11 градусів вдень, +4 вночі;

Одеська область – +19 градусів вдень, +7 вночі;

Миколаївська область – +16 градусів вдень, +5 вночі;

Херсонська область – +16 градусів вдень, +5 вночі;

Крим – +15 градусів вдень, +4 вночі;

Кіровоградська область – +11 градусів вдень, +2 вночі;

Черкаська область – +12 градусів вдень, +3 вночі;

Чернігівська область – +11 градусів вдень, +2 вночі;

Сумська область – +11 градусів вдень, +2 вночі;

Полтавська область – +11 градусів вдень, +2 вночі;

Дніпропетровська область – +12 градусів вдень, +2 вночі;

Запорізька область – +15 градусів вдень, +2 вночі;

Донецька область – +9 градусів вдень, +2 вночі;

Луганська область – +8 градусів вдень, 0 вночі;

Харківська область – +9 градусів вдень, +2 вночі.



Погода в Україні 2 листопада / Дані Укргідрометцентр