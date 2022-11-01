Тумани на Заході й дощі на Сході: якою буде погода в Україні 2 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Продовж середи, 2 листопада, погода буде по-справжньому осінньою. Загалом буде мінлива хмарність з незначними туманами та опадами.
Наталка Діденко пише, що 2 листопада в більшості областей суттєвих опадів не очікується. Маленький дощ пройде лише вночі та вранці на сході, а вдень у північних областях.
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Прогноз від Укргідрометцентру
Вночі та вранці у західних областях місцями очікують туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. В середньому по Україні температура вночі коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу, вдень 8 – 13 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні Одещини, де прогнозують аж до 21 градусу тепла.
Натомість у столиці прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі 2 – 4 градуси тепла, а вдень 10 – 12 градусів.
Погода в регіонах України 2 листопада: дані Укргідрометцентр
- Київ та Київська область – +11 градусів вдень, +3 вночі;
- Волинська область – +14 градусів вдень, +6 вночі;
- Закарпатська область – +16 градусів вдень, +6 вночі;
- Львівська область – +14 градусів вдень, +6 вночі;
- Івано-Франківська область – +14 градусів вдень, +6 вночі;
- Тернопільська область – +14 градусів вдень, +6 вночі;
- Чернівецька область – +14 градусів вдень, +6 вночі;
- Хмельницька область – +13 градусів вдень, +6 вночі;
- Рівненська область – +12 градусів вдень, +6 вночі;
- Житомирська область – +10 градусів вдень, +3 вночі;
- Вінницька область – +11 градусів вдень, +4 вночі;
- Одеська область – +19 градусів вдень, +7 вночі;
- Миколаївська область – +16 градусів вдень, +5 вночі;
- Херсонська область – +16 градусів вдень, +5 вночі;
- Крим – +15 градусів вдень, +4 вночі;
- Кіровоградська область – +11 градусів вдень, +2 вночі;
- Черкаська область – +12 градусів вдень, +3 вночі;
- Чернігівська область – +11 градусів вдень, +2 вночі;
- Сумська область – +11 градусів вдень, +2 вночі;
- Полтавська область – +11 градусів вдень, +2 вночі;
- Дніпропетровська область – +12 градусів вдень, +2 вночі;
- Запорізька область – +15 градусів вдень, +2 вночі;
- Донецька область – +9 градусів вдень, +2 вночі;
- Луганська область – +8 градусів вдень, 0 вночі;
- Харківська область – +9 градусів вдень, +2 вночі.