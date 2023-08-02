Сонячно буде лише у деяких регіонах, в інших – дощитиме: прогноз погоди на 2 серпня

2 серпня 2023, 06:59
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні 2 серпня буде хмарною. У деяких регіонах очікуються дощі та місцями грози.

Сонячно буде лише у більшості південних, Дніпропетровській та Полтавській областях. Вітер переважно південний.

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Якою буде погода 2 серпня

Цього дня в Україні прогнозують мінливу хмарність. Вночі в західних та місцями східних областях, вдень в Україні, крім більшості південних, Дніпропетровської та Полтавської областей, будуть короткочасні дощі, а місцями грози.

Вітер переважно південний 5 – 10 метрів за секунду, при грозах подекуди будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 15 – 20 градусів, а вдень 25 – 30 градусів, у західних областях 21 – 26 градусів.

У Києві та області також прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, а вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний 5 – 10 метрів за секунду, при грозах подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі буде 15 – 20 градусів, вдень 25 – 30 градусів. По Києву вночі 17 – 19 градусів, вдень 27 – 29 градусів.

Температура в обласних центрах України

  • Київ – +27...+29;
  • Ужгород – +23...25;
  • Львів – +23...25;
  • Івано-Франківськ – +23...25;
  • Тернопіль – +23...25;
  • Чернівці – +23...25;
  • Хмельницький – +23...25;
  • Луцьк – +23...25;
  • Рівне – +22...+24;
  • Житомир – +26...+25;
  • Вінниця – +26...+28;
  • Одеса – +27...+29;
  • Миколаїв – +28...+30;
  • Херсон – +29...+31;
  • Сімферополь – +28...+30;
  • Кропивницький – +27...+29;
  • Черкаси – +28...+30;
  • Чернігів – +26...+28;
  • Суми – +26...+28;
  • Полтава – +27...+29;
  • Дніпро – +28...+30;
  • Запоріжжя – +29...+31;
  • Донецьк – +28...+30;
  • Луганськ – +29...+30;
  • Харків – +28...+30.


Погода в Україні 2 серпня / Карта

Автор: Софія Ропан