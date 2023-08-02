Сонячно буде лише у деяких регіонах, в інших – дощитиме: прогноз погоди на 2 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні 2 серпня буде хмарною. У деяких регіонах очікуються дощі та місцями грози.
Сонячно буде лише у більшості південних, Дніпропетровській та Полтавській областях. Вітер переважно південний.
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Якою буде погода 2 серпня
Цього дня в Україні прогнозують мінливу хмарність. Вночі в західних та місцями східних областях, вдень в Україні, крім більшості південних, Дніпропетровської та Полтавської областей, будуть короткочасні дощі, а місцями грози.
Вітер переважно південний 5 – 10 метрів за секунду, при грозах подекуди будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі становитиме 15 – 20 градусів, а вдень 25 – 30 градусів, у західних областях 21 – 26 градусів.
У Києві та області також прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, а вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний 5 – 10 метрів за секунду, при грозах подекуди пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі буде 15 – 20 градусів, вдень 25 – 30 градусів. По Києву вночі 17 – 19 градусів, вдень 27 – 29 градусів.
Температура в обласних центрах України
- Київ – +27...+29;
- Ужгород – +23...25;
- Львів – +23...25;
- Івано-Франківськ – +23...25;
- Тернопіль – +23...25;
- Чернівці – +23...25;
- Хмельницький – +23...25;
- Луцьк – +23...25;
- Рівне – +22...+24;
- Житомир – +26...+25;
- Вінниця – +26...+28;
- Одеса – +27...+29;
- Миколаїв – +28...+30;
- Херсон – +29...+31;
- Сімферополь – +28...+30;
- Кропивницький – +27...+29;
- Черкаси – +28...+30;
- Чернігів – +26...+28;
- Суми – +26...+28;
- Полтава – +27...+29;
- Дніпро – +28...+30;
- Запоріжжя – +29...+31;
- Донецьк – +28...+30;
- Луганськ – +29...+30;
- Харків – +28...+30.