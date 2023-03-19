На вулиці все тепліше: прогноз погоди на 20 березня

19 березня 2023, 15:02
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Джерело:

Укргідрометцентр

У понеділок вдень в Україні буде тепло. Весна поступово приходить та прогріває українську землю після темної зими.

Вітер 20 березня буде змінних напрямків й трохи скуйовдить волосся на вулиці – від 3 до 8 метрів на секунду. 

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Якою буде погода в Україні 20 березня

У понеділок в Україні опадів не передбачається, лише у східних областях вночі місцями може випасти невеликий дощ. У західних і центральних областях вночі та зранку місцями туман.

Температура вночі опуститься й триматиметься у межах 3 градусів тепла до -2 градусів морозу, на Півдні та Сході країни буде 1 – 6 градусів тепла вночі.

Прогноз погоди у Києві

У столиці опадів також не передбачається – весь день буде сонячно, хіба іноді сонце закриватимуть невеличкі хмари.

Вдень в області буде 8 – 13 градусів тепла, натомість у Києві буде 10 – 12  градусів тепла.

Погода у найбільших містах України

  • Київ – +10...+12
  • Ужгород – +13...+15
  • Львів – +13...+15
  • Івано-Франківськ – +12...+14
  • Тернопіль – +11...+13
  • Чернівці – +12...+14
  • Хмельницький – +11...+13
  • Луцьк – +12...+14
  • Рівне – +11...+13
  • Житомир – +10...+12
  • Вінниця – +12...+14
  • Одеса – +8...+10
  • Миколаїв – +11...+13
  • Херсон – +10...+12
  • Сімферополь – +11...+13
  • Кропивницький – +10...+12
  • Черкаси – +9...+11
  • Чернігів – +9...+11
  • Суми – +8...+10
  • Полтава – +10...+12
  • Дніпро – +8...+10
  • Запоріжжя – +10...+12
  • Донецьк – +8...+10
  • Луганськ – +8...+10
  • Харків – +9...+11

 

Автор: Анастасія Кушпіт