Грози та дощі: якою буде погода в Україні 20 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
У четвер в Україні стовпчики термометрів дещо опустяться. В цілому по країні буде холодніше, ніж в середу.
Вітер в Україні буде переважно північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. На вулицю без парасольок краще не виходити.
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Погода в Україні 20 квітня
Весь день на небі буде хмарно з періодичними проясненнями, синоптики прогнозують помірні дощі в більшості регіонах. В західних областях невеликі дощі, натомість у південній частині вдень місцями грози.
Температура вночі коливатиметься від 3 до 8 градусів, у південній частині вночі від 6 до 11 градусів. На високогір'ї Карпат варто очікувати невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Також там досі холодніше, ніж в інших частинах країни: вночі 0 – 5 градусів тепла, вдень 3 – 8 градусів.
Прогноз погоди по Київщині
У Київській області та Києві також буде хмарно з проясненнями. Парасольки краще не забувати – вночі падатиме невеликий, вдень помірний дощ.
Температура по області вночі становитиме 3 – 8 градусів тепла, вдень 8 – 13 градусів. Натомість у столиці по Києву вночі буде 6 – 8 градусів, вдень 10 – 12 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ – +10…+12
- Ужгород – +16…+18
- Львів – +10…+12
- Івано-Франківськ – +10…+12
- Тернопіль – +12…+14
- Чернівці – +10…+12
- Хмельницький – +10…+12
- Луцьк – +11…+13
- Рівне – +11…+13
- Житомир – +10…+12
- Вінниця – +9...+11
- Одеса – +11…+13
- Миколаїв – +12…+14
- Херсон – +12…+14
- Сімферополь – +13...+15
- Кропивницький – +10...+12
- Черкаси – +10...+12
- Чернігів – +11…+13
- Суми – +10...+12
- Полтава – +10...+12
- Дніпро – +11...+13
- Запоріжжя – +12...+14
- Донецьк – +10...+12
- Луганськ – +10...+12
- Харків – +11...+13