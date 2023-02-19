Дощі в певних регіонах та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди в Україні на 20 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 20 лютого, на Заході обіцяє бути дощовою. Водночас у всіх інших регіонах очікувати опадів не варто.
Початок останнього повного тижня зими не буде морозяним. Саме тому снігу очікувати не варто, однак дощу в певних областях – так.
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Якою буде погода по регіонах
Власне, на Заході – дощитиме, позначки термометрів коливатимуться від +3 до +5 градусів за Цельсієм вдень та від -1 до -3 градусів вночі.
У Центрі України синоптики прогнозують хмарну погоду, однак з прояснення. Водночас на Півночі опади можливі лише в Чернігівській області.
А от на Сході та Півдні подекуди на дорогах можлива ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 метрів на секунду, вдень у західній частині пориви 15-20 метрів на секунду,
– написали в Укргідрометцентрі.
Окремо там розповіли про погоду в столиці. Як відомо, у Києві опади будуть наше ввечері. Місцями можливий навіть мокрий сніг.
Температура в найбільших містах
- Київ – +2...+4
- Ужгород – +6...+8
- Львів – +3...+5
- Івано-Франківськ – +4...+6
- Тернопіль – +3...+5
- Чернівці – +4...+6
- Хмельницький – +3...+5
- Луцьк – +3...+5
- Рівне – +3...+5
- Житомир – +3...+5
- Вінниця – +3...+5
- Одеса – +5...+7
- Миколаїв – +6...+8
- Херсон – +5...+7
- Сімферополь – +6...+8
- Кропивницький – +5...+7
- Черкаси – +3...+5
- Чернігів – +2...+4
- Суми – +2...+4
- Полтава – +3...+5
- Дніпро – +3...+5
- Запоріжжя – +4...+6
- Донецьк – +1...+3
- Луганськ – 0...+2
- Харків – +2...+4