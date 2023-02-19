Дощі в певних регіонах та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди в Україні на 20 лютого

Погода в Україні у понеділок, 20 лютого, на Заході обіцяє бути дощовою. Водночас у всіх інших регіонах очікувати опадів не варто.

Початок останнього повного тижня зими не буде морозяним. Саме тому снігу очікувати не варто, однак дощу в певних областях – так.

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Якою буде погода по регіонах

Власне, на Заході – дощитиме, позначки термометрів коливатимуться від +3 до +5 градусів за Цельсієм вдень та від -1 до -3 градусів вночі.

У Центрі України синоптики прогнозують хмарну погоду, однак з прояснення. Водночас на Півночі опади можливі лише в Чернігівській області.

А от на Сході та Півдні подекуди на дорогах можлива ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 метрів на секунду, вдень у західній частині пориви 15-20 метрів на секунду,

– написали в Укргідрометцентрі.

Окремо там розповіли про погоду в столиці. Як відомо, у Києві опади будуть наше ввечері. Місцями можливий навіть мокрий сніг.

Температура в найбільших містах

Київ – +2...+4

Ужгород – +6...+8

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +4...+6

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +3...+5

Вінниця – +3...+5

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – +5...+7

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +3...+5

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +4...+6

Донецьк – +1...+3

Луганськ – 0...+2

Харків – +2...+4



Погода в Україні 20 лютого / Карта Укргідрометцентру