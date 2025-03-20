Весняне тепло повертається: прогноз погоди на 20 березня
- 20 березня в Україні очікується тепла весняна погода з мінливою хмарністю без опадів.
- Температура вдень становитиме від +7 до +13 градусів у різних регіонах, з вітром західного та північно-західного напрямків зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду..
Згідно з прогнозом синоптиків у середу, 20 березня, у багатьох регіонах очікується тепла весняна погода. Також впродовж доби буде зберігатися мінлива хмарність, опадів не очікується.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 20 березня
У середу, 20 березня, погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску та дещо тепліша повітряна маса, яка надходитиме з північного заходу, тож у багатьох регіонах очікується комфортна весняна температура.
Також синоптики прогнозують у цей день мінливу хмарність, без опадів. Вітер буде переважно західним та північно-західним зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
Уночі температура коливатиметься від +1 до -4 градусів, а в Карпатах стовпчики термометрів опустяться до -5…-10 градусів. Вдень повітря прогріється до комфортних +7…+12 градусів.
До слова, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що після 20 березня погода в Україні буде ставати дедалі теплішою. Однак різкого потепління до +20 градусів не очікується.
Якою буде температура у великих містах
- Київ +10...+12;
- Ужгород +9...+11;
- Львів +11...+13;
- Івано-Франківськ +11...+13;
- Тернопіль +10...+12;
- Чернівці +10...+12;
- Хмельницький +10...+12;
- Луцьк +10...+12;
- Рівне +10...+12;
- Житомир +9...+11;
- Вінниця +10...+12;
- Одеса +10...+12;
- Миколаїв +10...+12;
- Херсон +10...+12;
- Сімферополь +7...+9;
- Кропивницький +10...+12;
- Черкаси +10...+12;
- Чернігів +9...+11;
- Суми +8...+10;
- Полтава +9...+11;
- Дніпро +9...+11;
- Запоріжжя +9...+11;
- Донецьк +9...+11;
- Луганськ +8...+10;
- Харків +8...+10.
Прогноз погоди в Україні на 20 березня / Карта Укргідрометцентру