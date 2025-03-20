Весняне тепло повертається: прогноз погоди на 20 березня

Згідно з прогнозом синоптиків у середу, 20 березня, у багатьох регіонах очікується тепла весняна погода. Також впродовж доби буде зберігатися мінлива хмарність, опадів не очікується.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 20 березня

У середу, 20 березня, погоду в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску та дещо тепліша повітряна маса, яка надходитиме з північного заходу, тож у багатьох регіонах очікується комфортна весняна температура.

Також синоптики прогнозують у цей день мінливу хмарність, без опадів. Вітер буде переважно західним та північно-західним зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Уночі температура коливатиметься від +1 до -4 градусів, а в Карпатах стовпчики термометрів опустяться до -5…-10 градусів. Вдень повітря прогріється до комфортних +7…+12 градусів.

До слова, представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, що після 20 березня погода в Україні буде ставати дедалі теплішою. Однак різкого потепління до +20 градусів не очікується.

Якою буде температура у великих містах

Київ +10...+12;

Ужгород +9...+11;

Львів +11...+13;

Івано-Франківськ +11...+13;

Тернопіль +10...+12;

Чернівці +10...+12;

Хмельницький +10...+12;

Луцьк +10...+12;

Рівне +10...+12;

Житомир +9...+11;

Вінниця +10...+12;

Одеса +10...+12;

Миколаїв +10...+12;

Херсон +10...+12;

Сімферополь +7...+9;

Кропивницький +10...+12;

Черкаси +10...+12;

Чернігів +9...+11;

Суми +8...+10;

Полтава +9...+11;

Дніпро +9...+11;

Запоріжжя +9...+11;

Донецьк +9...+11;

Луганськ +8...+10;

Харків +8...+10.

Прогноз погоди в Україні на 20 березня / Карта Укргідрометцентру