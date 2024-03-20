У яких регіонах може випасти сніг: прогноз погоди на 21 березня

У четвер 21 березня погода в Україні не буде надо весняною. У частині країни пройдуть опади, можливо і мокрий сніг.

Однак, на щастя, сильних вітрів не очікується. Вітер буде переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

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У яких регіонах прогнозують опади

Синоптики повідомили, що в цілому по країні буде хмарно з проясненнями.

У південних, центральних областях, а також у Чернівецькій, вночі й у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях очікується невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. На решті території без опадів.

Однак у західних та південних областях вночі та вранці місцями буде туман.



Температура середньому по країні вночі становитиме від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 7 – 12 градусів тепла. Тим часом на високогір'ї Карпат вночі 2 – 7 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла.

Загалом вдень в обласних центрах стовпчики термометрів показуватимуть таку температуру:

Київ – +8...+10

Ужгород – +8...+10

Львів – +7...+10

Івано-Франківськ – +6...+8

Тернопіль – +7...+10

Чернівці – +7...+9

Хмельницький – +7...+9

Луцьк – +7...+9

Рівне – +7...+9

Житомир – +7...+9

Вінниця – +7...+9

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +6...+8

Херсон – +7...+9

Сімферополь – +7...+9

Кропивницький – +6...+8

Черкаси – +7...+9

Чернігів – +7...+9

Суми – +6...+8

Полтава – +7...+9

Дніпро – +7...+9

Запоріжжя – +7...+9

Донецьк – +8...+10

Луганськ – +7...+9

Харків – +7...+9

Прогноз погоди на 21 березня по Київщині

Вночі в регіоні та столиці слід чекати на невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Однак день мине без опадів.

У Києві температура вночі становитиме 1 – 3 градуси тепла, вдень 9 – 11 градусів тепла.

Натомість по області вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 7 – 12 градусів тепла.

