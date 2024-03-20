У яких регіонах може випасти сніг: прогноз погоди на 21 березня
Джерело:Укргідрометцентр
У четвер 21 березня погода в Україні не буде надо весняною. У частині країни пройдуть опади, можливо і мокрий сніг.
Однак, на щастя, сильних вітрів не очікується. Вітер буде переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
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У яких регіонах прогнозують опади
Синоптики повідомили, що в цілому по країні буде хмарно з проясненнями.
У південних, центральних областях, а також у Чернівецькій, вночі й у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях очікується невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом. На решті території без опадів.
Однак у західних та південних областях вночі та вранці місцями буде туман.
Температура середньому по країні вночі становитиме від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 7 – 12 градусів тепла. Тим часом на високогір'ї Карпат вночі 2 – 7 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла.
Загалом вдень в обласних центрах стовпчики термометрів показуватимуть таку температуру:
- Київ – +8...+10
- Ужгород – +8...+10
- Львів – +7...+10
- Івано-Франківськ – +6...+8
- Тернопіль – +7...+10
- Чернівці – +7...+9
- Хмельницький – +7...+9
- Луцьк – +7...+9
- Рівне – +7...+9
- Житомир – +7...+9
- Вінниця – +7...+9
- Одеса – +6...+8
- Миколаїв – +6...+8
- Херсон – +7...+9
- Сімферополь – +7...+9
- Кропивницький – +6...+8
- Черкаси – +7...+9
- Чернігів – +7...+9
- Суми – +6...+8
- Полтава – +7...+9
- Дніпро – +7...+9
- Запоріжжя – +7...+9
- Донецьк – +8...+10
- Луганськ – +7...+9
- Харків – +7...+9
Прогноз погоди на 21 березня по Київщині
Вночі в регіоні та столиці слід чекати на невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Однак день мине без опадів.
У Києві температура вночі становитиме 1 – 3 градуси тепла, вдень 9 – 11 градусів тепла.
Натомість по області вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 7 – 12 градусів тепла.