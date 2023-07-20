Куди прийдуть дощі з грозами: прогноз погоди в Україні на 21 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у п'ятницю, 21 липня, буде теплою, а подекуди спекотною. По всій території очікується мінлива хмарність. Жителі певних областей зможуть трохи перепочити від спеки.
У цю п'ятницю вітер буде переважно північно-західним. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.
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Де 21 липня дощитиме
Вдень та Сході можливі короткочасні дощі з грозами. Також дощитиме на Херсонщині, Запоріжжі та у Криму. У цих регіонах грози теж можливі. На решті територій України не очікуються опади.До слова, синоптики зробили попередження. Метеорологи оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки на Херсонщині, Вінниччині та у тимчасово окупованому Криму 21 – 23 липня.
Вдень на Заході стовпчики термометрів показуватимуть +22…+27. У Карпатах буде +17…+22. На Півночі очікується +23…+25, а на Сході – +24…+27. У Центрі денна температура становитиме +26…+28. А на Півдні буде спекотно – +28…+31.
Температура в обласних центрах України
- Київ – +23...+25
- Ужгород – +25...+27
- Львів – +23...+25
- Івано-Франківськ – +23...+25
- Тернопіль – +24...+26
- Чернівці – +24...+26
- Хмельницький – +23...+25
- Луцьк – +22...+24
- Рівне – +22...+24
- Житомир – +23...+25
- Вінниця – +25...+27
- Одеса – +28...+30
- Миколаїв – +28...+30
- Херсон – +29...+31
- Сімферополь – +28...+30
- Кропивницький – +26...+28
- Черкаси – +24...+26
- Чернігів – +23...+25
- Суми – +23...+25
- Полтава – +23...+25
- Дніпро – +26...+28
- Запоріжжя – +28...+30
- Донецьк – +25...+27
- Луганськ – +25...+27
- Харків – +24...+26