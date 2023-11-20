Мокрий сніг та ймовірні опади по всій Україні: яка погода чекає на українців 21 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в вівторок, 21 листопада, буде доволі вологою, подекуди навіть знову випаде сніг. При цьому температура вдень майже по всій території триматиметься вище нуля.
Звісно, вночі позначка термометра опускатиметься нижче нуля подекуди на 6 позначок. Вітер буде помірним, без значних поривів.
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Якою буде погода в Україні
Синоптики обіцяють у західних регіонах та Житомирській і Вінницькій областях невеликий мокрий сніг та дощ, місцями на дорогах можлива ожеледиця. На решті ж територій передбачається без значних опадів.
Варто очікувати південно-східний вітер, за винятком Лівобережжя – там переважатиме північно-західний напрям. Швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі опускатиметься до позначок 1 – 6 градусів морозу. У західних областях та Криму українці можуть розраховувати на температуру від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу. Вдень синоптики прогнозують від 2 градусів морозу до 3 градусів вище нуля. У більшості західних та південно-західних областях температура не перевищить 3 – 8 градусів тепла, на Одещині та в Криму вона сягатиме до 11 градусів.
Погода в столичному регіоні
На Київщині 21 листопада буде хмарно з проясненнями, однак без значних опадів. Вітер дутиме з південно-східного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура в області вночі сягатиме 1 – 6 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів вище нуля. У самому ж Києві вночі варто очікувати 3 – 5 градусів морозу, вдень 0 – 2 градусів тепла.
Погода в обласних центрах
- Київ 0...+2
- Ужгород +5...+7
- Львів +5...+7
- Івано-Франківськ +5...+7
- Тернопіль +4...+6
- Чернівці +4...+6
- Хмельницький +3...+5
- Луцьк +1...+3
- Рівне +2...+4
- Житомир 0...+2
- Вінниця 4...+6
- Одеса +9...+11
- Миколаїв +6...+8
- Херсон +2...+4
- Сімферополь +8...+10
- Кропивницький +1...+3
- Черкаси 0...+2
- Чернігів -1...+1
- Суми 2...+2
- Полтава -1...+1
- Дніпро 0...+2
- Запоріжжя +1...+3
- Донецьк -3...-1
- Луганськ -5...+3
- Харків 0...+2
Погода на 21 листопада / Фото Укргідрометценту