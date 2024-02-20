Невеликі дощі та мокрий сніг: якою буде погода в Україні 21 лютого

20 лютого 2024, 14:58
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Джерело:

Укргідрометцентр

У середу 21 лютого погода в Україні буде майже така ж, як у вівторок. У деяких регіонах стане дещо тепліше.

Загалом по Україні буде хмарно. Вітер очікується південно-західний та південний, 7 – 12 метрів на секунду.

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Прогноз погоди на 21 лютого

В західних, північних, центральних та Харківській областях пройдуть невеликі опади, переважно у вигляді дощу. В Карпатах та на північному сході країни синоптики прогнозують мокрий сніг. Натомість на решті території без істотних опадів.

Температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень від 2 до 7 градусів тепла. На Закарпатті та півдні Одещини до 10 градусів тепла, а у східних областях вночі 3 – 8 градусів морозу, вдень 0 – 5 градусів тепла.

Загалом вдень стовпчики термометрів в обласних центрах показуватимуть таку температуру:

  • Київ – +5…+7
  • Ужгород – +7…+9
  • Львів – +6…+8
  • Івано-Франківськ – +6…+8
  • Тернопіль – +5…+7
  • Чернівці – +5…+7
  • Хмельницький – +5…+7
  • Луцьк – +5…+7
  • Рівне – +5…+7
  • Житомир – +5…+7
  • Вінниця – +6…+8
  • Одеса – +7…+9
  • Миколаїв – +6…+8
  • Херсон – +5…+7
  • Сімферополь – +6…+8
  • Кропивницький – +7…+9
  • Черкаси – +5…+7
  • Чернігів – +3…+5
  • Суми – +2…+4
  • Полтава – +2…+4
  • Дніпро – +2…+4
  • Запоріжжя – +3…+5
  • Донецьк – +2…+4
  • Луганськ – 0…+2
  • Харків – +1…+3

Прогноз погоди у Києві

У столиці без парасольки краще не виходити, та й в області також. Будуть невеликі опади, переважно у вигляді дощу.

Температура в регіоні вночі буде коливатися від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень від 2 до 7 градусів тепла. Натомість у Києві буде тепліше – вночі 0 – 2 градуси тепла, вдень 5 – 7 градусів.

Автор: Анастасія Кушпіт