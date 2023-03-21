Дощі відступають: прогноз погоди на 22 березня

Погода в Україні у середу, 22 березня буде теплою, хоч подекуди дощитиме. Синоптики прогнозують легкий туман та хмарність з проясненнями.

Температура повітря вдень коливатиметься від +10 до +16 градусів, а вночі – +1...+6 градусів.

До речі Майже всю Україну накриють дощі: коли чекати негоду

Можливі невеликі дощі

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що у Центрі, на Півночі та на Одещині можливі невеликі дощі. У західних областях – без істотних опадів. На Сході та на більшості території Півдня буде сухо та навіть сонячно.

В Укргідрометцентрі також підтверджують, найближчі 3 доби суттєвих опадів не буде. Проте 22 – 23 березня в більшості областей вночі та вранці – тумани.

Лагідний вітер

Вітер обіцяють помірний та лагідний, що навесні буває не дуже часто. Напрямок – північно-західний та північний.

У Києві також може бути невеликий дощ, але згодом можна чекати прояснення. Денна температура повітря коливатиметься в межах +12 градусів.

Погода в найбільших містах України 22 березня

Київ – +11...+13

Ужгород – +13...+15

Львів – +11...+13

Івано-Франківськ – +11...+13

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +11...+13

Рівне – +11...+13

Житомир – +11...+13

Вінниця – +12...+14

Одеса – +10...+12

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +10...+12

Суми – +11...+13

Полтава – +11...+13

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +10...+12

Харків – +10...+12

АР Крим – +11...+13



Погода 22 березня / Карта Укргідрометцентру