У частину областей сунуть грози, град і шквали: де й коли прогнозують негоду
Джерело:Укргідрометцентр
Синоптики попередили українців про погіршення погоди у суботу, 22 червня. Негода накриє декілька областей.
Погіршення погодних умов очікується у західних областях. Через це синоптики там оголосили І рівень небезпечності.
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На заході очікують грози, шквали та град
Негода накриє західні області у другій половині дня. Синоптики попереджають про грози, шквали та град.
"22 червня у другій половині дня у західних областях грози, в окремих районах град та шквали 17-22 метрів за секунду, у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у прогнозі синоптиків.
Синоптики попереджають західні області про негоду / Скриншот з Укргідрометцентру
Водночас на решті території у суботу, 22 червня, зберігатиметься спекотна та сонячна погода. Місцями температура повітря прогріється до понад +30 градусів.
Синоптики прогнозують спекотну погоду 22 червня / Скриншот з Укргідрометцентру