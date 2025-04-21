Спека до +25 по всій країні, але будуть і грози: прогноз погоди на 22 квітня

У вівторок, 22 квітня, в Україні зберігатиметься спекотна квітнева погода. Однак у частині регіонів оголошено штормове попередження через інтенсивні дощі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики зазначають, що 21 квітня в Україні прогнозується мінлива хмарність.

На переважній частині країни без опадів, проте вдень на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південно-східній частині короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі опускатиметься +8...+13, вдень підійматиметься до +21...+26, в Карпатах, на узбережжі морів та південному сході країни термометри покажуть +17…+22.

Зверніть увагу! 22 квітня вдень на Закарпатті та Прикарпатті штормове попередження через грози. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +23...+25;

Ужгород +22...+24;

Львів +23...+25;

Івано-Франківськ +21...+23;

Тернопіль +23...+25;

Чернівці +22...+24;

Хмельницький +23...+25;

Луцьк +23...+25;

Рівне +23...+25;

Житомир +23...+25;

Вінниця +23...+25;

Одеса +18...+20

Миколаїв +22...+24;

Херсон +22...+24;

Сімферополь +19...+21;

Кропивницький +23...+25;

Черкаси +23...+25;

Чернігів +23...+25;

Суми +23...+25;

Полтава +23...+25;

Дніпро +21...+23;

Запоріжжя +19...+21;

Донецьк +22...+24;

Луганськ +23...+25;

Харків +23...+25.

Прогноз погоди на 22 квітня / Карта Укргідрометцентру