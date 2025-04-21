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24 Канал Новини України Спека до +25 по всій країні, але будуть і грози: прогноз погоди на 22 квітня
21 квітня, 17:16
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Спека до +25 по всій країні, але будуть і грози: прогноз погоди на 22 квітня

Дмитро Усик
Основні тези
  • 22 квітня в Україні очікується спекотна погода з температурою до +25, але в деяких регіонах прогнозують грози і оголошено штормове попередження.
  • В Закарпатті та Прикарпатті вдень можливі короткочасні дощі з грозами, оголошено жовтий рівень небезпеки.
  • Температура вночі від +8 до +13, вдень від +21 до +26, в Карпатах та на узбережжі морів +17…+22.

У вівторок, 22 квітня, в Україні зберігатиметься спекотна квітнева погода. Однак у частині регіонів оголошено штормове попередження через інтенсивні дощі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики зазначають, що 21 квітня в Україні прогнозується мінлива хмарність.

На переважній частині країни без опадів, проте вдень на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південно-східній частині короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Температура вночі опускатиметься +8...+13, вдень підійматиметься до +21...+26, в Карпатах, на узбережжі морів та південному сході країни термометри покажуть +17…+22.

Зверніть увагу! 22 квітня вдень на Закарпатті та Прикарпатті штормове попередження через грози. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +23...+25;
  • Ужгород +22...+24;
  • Львів +23...+25;
  • Івано-Франківськ +21...+23;
  • Тернопіль +23...+25;
  • Чернівці +22...+24;
  • Хмельницький +23...+25;
  • Луцьк +23...+25;
  • Рівне +23...+25;
  • Житомир +23...+25;
  • Вінниця +23...+25;
  • Одеса +18...+20
  • Миколаїв +22...+24;
  • Херсон +22...+24;
  • Сімферополь +19...+21;
  • Кропивницький +23...+25;
  • Черкаси +23...+25;
  • Чернігів +23...+25;
  • Суми +23...+25;
  • Полтава +23...+25;
  • Дніпро +21...+23;
  • Запоріжжя +19...+21;
  • Донецьк +22...+24;
  • Луганськ +23...+25;
  • Харків +23...+25.

Прогноз погоди на 22 квітня / Карта Укргідрометцентру