Дощі, грози, місцями шквали та І рівень небезпеки: прогноз погоди в Україні на 22 липня

21 липня 2023, 14:34
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні, 22 липня, буде дощовою. У Центрі та на Півдні України повідомили про перший рівень небезпечності, тобто жовтий.

Небезпеку оголосили через грози та шквали 15 – 20 метрів за секунду. На території всієї України буде мінлива хмарність. 

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Якою буде погода в регіонах України

На Заході, Півночі та Центрі України, а також у Вінницькій, подекуди у Київській та Черкаській областях вдень  місцями значні дощі, грози. Виняток тільки південний схід.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду; у центральних та південних областях при грозах шквали 15 – 20 метрів за секунду,
– розповіли синоптики. 

За їхніми даними, температура на Півдні України вночі прогріється до 17 – 22 градусів тепла, вдень – буде до 28 – 33 градусів, на Сході буде вдень 26 – 30 градусів. В інших регіонах України – вночі буде орієнтовно 12 – 17 градусів, вдень – 20 – 25 градусів. 

У Київській області вночі місцями будуть невеликі дощі, вдень – помірні, місцями значні дощі, подекуди можлива гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, орієнтовно 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві температура повітря вночі сягатиме 15 – 17 градусів, вдень – 20 – 22 градуси тепла. 

Погода в містах України

  • Київ – +20...+22
  • Ужгород – +22...+24
  • Львів – +23...+25
  • Івано-Франківськ – +23...+25
  • Тернопіль – +23...+25
  • Чернівці – +23...+25
  • Хмельницький – +24...+26
  • Луцьк – +23...+25
  • Рівне – +23...+25
  • Житомир – +22...+24
  • Вінниця – +24...+26
  • Одеса – +30...+32
  • Миколаїв – +29...+31
  • Херсон – +30...+32
  • Сімферополь – +30...+32
  • Кропивницький – +23...+25
  • Черкаси – +22...+24
  • Чернігів – +21...+23
  • Суми – +21...+23
  • Полтава – +23...+25
  • Дніпро – +24...+26
  • Запоріжжя – +29...+31
  • Донецьк – +25...+27
  • Луганськ – +25...+27
  • Харків – +25...+27


Прогноз погоди на 22 липня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Діана Квасневська