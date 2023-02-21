Морози на Сході та дощі на Заході: прогноз погоди в Україні на 22 лютого

21 лютого 2023, 15:29
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Джерело:

Укргідрометцентр

У середу, 22 лютого, погода в Україні буде доволі вологою. Уночі в більшості областях падатиме сніг, а вдень дощ прогнозують лише на Заході.

Водночас на Сході країни очікується похолодання та морози. Про погоду та температуру повітря у різних куточках нашої країни – розповідає 24 Канал.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 22 лютого

Загалом день в Україні буде хмарним з локальними проясненнями. Уночі синоптики обіцяють невеликий сніг у більшості регіонів, який до ранку повинен припинитися. 

У той час, як удень опади продовжаться лише в західних областях. На Сході країни очікується різке похолодання.

Зокрема, температура у північно-східних та Луганській областях вночі 7 – 12° морозу, а на Сумщині аж до 15° морозу вночі. Зате на Закарпатті та півдні Одещини погода буде весняною – до 11°.

Погода у містах України 22 лютого

  • Київ – -1...+1
  • Ужгород – +8...+10
  • Львів – +5...+7
  • Івано-Франківськ – +5...+7
  • Тернопіль – +4...+6
  • Чернівці – +5...+7
  • Хмельницький – +4...+6
  • Луцьк – +2...+4
  • Рівне – +2...+4
  • Житомир – -1...+1
  • Вінниця – +1...+3
  • Одеса – +8...+10
  • Миколаїв – +5...+7
  • Херсон – +5...+7
  • Сімферополь – +6...+8
  • Кропивницький – +1...+3
  • Черкаси – -1...+1
  • Чернігів – -4...-2
  • Суми – -7...-5
  • Полтава – -3...-1
  • Дніпро – +1...+3
  • Запоріжжя – +3...+5
  • Донецьк – -3...-1
  • Луганськ – -8...-6
  • Харків – -6...-4

Яка погода буде в Україні 22 лютого / Дані Укргідрометцентру

Автор: Лілія Траспетрихіна