Морози на Сході та дощі на Заході: прогноз погоди в Україні на 22 лютого

У середу, 22 лютого, погода в Україні буде доволі вологою. Уночі в більшості областях падатиме сніг, а вдень дощ прогнозують лише на Заході.

Водночас на Сході країни очікується похолодання та морози. Про погоду та температуру повітря у різних куточках нашої країни – розповідає 24 Канал.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 22 лютого

Загалом день в Україні буде хмарним з локальними проясненнями. Уночі синоптики обіцяють невеликий сніг у більшості регіонів, який до ранку повинен припинитися.

У той час, як удень опади продовжаться лише в західних областях. На Сході країни очікується різке похолодання.

Зокрема, температура у північно-східних та Луганській областях вночі 7 – 12° морозу, а на Сумщині аж до 15° морозу вночі. Зате на Закарпатті та півдні Одещини погода буде весняною – до 11°.

Погода у містах України 22 лютого

Київ – -1...+1

Ужгород – +8...+10

Львів – +5...+7

Івано-Франківськ – +5...+7

Тернопіль – +4...+6

Чернівці – +5...+7

Хмельницький – +4...+6

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – -1...+1

Вінниця – +1...+3

Одеса – +8...+10

Миколаїв – +5...+7

Херсон – +5...+7

Сімферополь – +6...+8

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -4...-2

Суми – -7...-5

Полтава – -3...-1

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – -3...-1

Луганськ – -8...-6

Харків – -6...-4

Яка погода буде в Україні 22 лютого / Дані Укргідрометцентру