Подекуди грози та весняні дощі: якою буде погода в Україні 22 травня

21 травня 2023, 15:47
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Джерело:

Укргідрометцентр

У понеділок 22 травня в Україні буде тепло. Проте в деяких регіонах країни прогнозують дощі та навіть грози.

У понеділок вітер буде північно-східний та східний, 5 – 10 метрів в секунду, в деяких містах дощитиме. В Укргідрометцентрі розповіли, жителям яких областей варто дістати парасольки. 

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Якою буде погода в Україні 22 травня

Загалом в Україні прогнозують хмарність з проясненням. У південних та східних областях і у більшості центральних та Сумській областях вдень місцями прогнозують короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.

Температура коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, у західних, північних областях та на Вінниччині 6 – 11 градусів.

Прогноз погоди по Київщині на 22 травня

У Київській області та у столиці теж буде хмарно з проясненнями, опадів  не прогнозують. В регіоні температура вночі становитиме +6...+11, вдень +18...23. Натомість у Києві вночі близько 10 градусів, вдень +21...+23.

Погода вдень в обласних центрах

  • Київ – +21...+23
  • Ужгород – +21...+23
  • Львів – +19…+21
  • Івано-Франківськ – +19…+21
  • Тернопіль – +19…+21
  • Чернівці – +19…+21
  • Хмельницький – +19…+21
  • Луцьк – +19...+21
  • Рівне – +19...+21
  • Житомир – +19...+21
  • Вінниця – +19…+21
  • Одеса – +22...+24
  • Миколаїв – +21...+23
  • Херсон – +21...+23
  • Сімферополь – +21...+23
  • Кропивницький – +21...+23
  • Черкаси – +20...+22
  • Чернігів – +20...+22
  • Суми – +20...+22
  • Полтава – +20...+22
  • Дніпро – +20...+22
  • Запоріжжя – +21...+23
  • Донецьк – +21...+23
  • Луганськ – +21...+23
  • Харків – +21...+23


Прогноз погоди на 22 травня / Укргідрометцентр

Автор: Анастасія Кушпіт