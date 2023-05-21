Подекуди грози та весняні дощі: якою буде погода в Україні 22 травня

У понеділок 22 травня в Україні буде тепло. Проте в деяких регіонах країни прогнозують дощі та навіть грози.

У понеділок вітер буде північно-східний та східний, 5 – 10 метрів в секунду, в деяких містах дощитиме. В Укргідрометцентрі розповіли, жителям яких областей варто дістати парасольки.

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Якою буде погода в Україні 22 травня

Загалом в Україні прогнозують хмарність з проясненням. У південних та східних областях і у більшості центральних та Сумській областях вдень місцями прогнозують короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.

Температура коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, у західних, північних областях та на Вінниччині 6 – 11 градусів.

Прогноз погоди по Київщині на 22 травня

У Київській області та у столиці теж буде хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. В регіоні температура вночі становитиме +6...+11, вдень +18...23. Натомість у Києві вночі близько 10 градусів, вдень +21...+23.

Погода вдень в обласних центрах

Київ – +21...+23

Ужгород – +21...+23

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +19…+21

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +19...+21

Рівне – +19...+21

Житомир – +19...+21

Вінниця – +19…+21

Одеса – +22...+24

Миколаїв – +21...+23

Херсон – +21...+23

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +21...+23

Черкаси – +20...+22

Чернігів – +20...+22

Суми – +20...+22

Полтава – +20...+22

Дніпро – +20...+22

Запоріжжя – +21...+23

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +21...+23

Харків – +21...+23



Прогноз погоди на 22 травня / Укргідрометцентр