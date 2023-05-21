Подекуди грози та весняні дощі: якою буде погода в Україні 22 травня
Джерело:Укргідрометцентр
У понеділок 22 травня в Україні буде тепло. Проте в деяких регіонах країни прогнозують дощі та навіть грози.
У понеділок вітер буде північно-східний та східний, 5 – 10 метрів в секунду, в деяких містах дощитиме. В Укргідрометцентрі розповіли, жителям яких областей варто дістати парасольки.
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Якою буде погода в Україні 22 травня
Загалом в Україні прогнозують хмарність з проясненням. У південних та східних областях і у більшості центральних та Сумській областях вдень місцями прогнозують короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів.
Температура коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла, у західних, північних областях та на Вінниччині 6 – 11 градусів.
Прогноз погоди по Київщині на 22 травня
У Київській області та у столиці теж буде хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують. В регіоні температура вночі становитиме +6...+11, вдень +18...23. Натомість у Києві вночі близько 10 градусів, вдень +21...+23.
Погода вдень в обласних центрах
- Київ – +21...+23
- Ужгород – +21...+23
- Львів – +19…+21
- Івано-Франківськ – +19…+21
- Тернопіль – +19…+21
- Чернівці – +19…+21
- Хмельницький – +19…+21
- Луцьк – +19...+21
- Рівне – +19...+21
- Житомир – +19...+21
- Вінниця – +19…+21
- Одеса – +22...+24
- Миколаїв – +21...+23
- Херсон – +21...+23
- Сімферополь – +21...+23
- Кропивницький – +21...+23
- Черкаси – +20...+22
- Чернігів – +20...+22
- Суми – +20...+22
- Полтава – +20...+22
- Дніпро – +20...+22
- Запоріжжя – +21...+23
- Донецьк – +21...+23
- Луганськ – +21...+23
- Харків – +21...+23