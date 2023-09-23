Бабине літо продовжується: якою буде погода в Україні 23 вересня

У суботу 23 вересня погода в Україні буде навіть теплішою, ніж днем раніше. Найтепліше буде на узбережжі морів.

Синоптики розповіли, яка погода чекатиме на українців сьогодні. 23 вересня. Вітер у суботу буде південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

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Прогноз погоди в Україні

23 вересня в Україні буде мінлива хмарність. Сильних опадів не передбачається – лише вдень в західних областях місцями може бути короткочасний дощ з грозою.



Температура вдень в середньому по Україні становитиме +24...+29 градусів. Натомість у Карпатах вдень буде +18...+23 градусів.

Натомість у Києві та в Київській області опадів не буде. Температура в столиці вдень коливатиметься від +26 до +28 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +26...+28

Ужгород +26...+28

Львів +25...+27

Івано-Франківськ +26...+28

Тернопіль +26...+28

Чернівці +26...+28

Хмельницький +26...+28

Луцьк +25...+27

Рівне +26...+28

Житомир +26...+28

Вінниця +26...+28

Одеса +27...+29

Миколаїв +26...+28

Херсон +27...+29

Сімферополь +26...+28

Кропивницький +26...+28

Черкаси +26...+28

Чернігів +25...+27

Суми +24...+26

Полтава +25...+27

Дніпро +26...+28

Запоріжжя +26...+28

Донецьк +24...+26

Луганськ +24...+26

Харків +24...+26



Погода в Україні 23 вересня / Укргідрометцентр