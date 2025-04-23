Насуваються дощі з грозами, але буде тепло: прогноз погоди на 24 квітня

У четвер, 24 квітня, в Україні очікуються дощі, місцями з грозами. Однак погода і далі буде теплою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 24 квітня

У четвер, 24 квітня, на погоду більшості західних, а вдень і північних областей почне впливати атмосферний фронт, який переміщуватиметься з заходу. Через це поступово почне знижуватися температура, хоча у четвер ще буде доволі тепло.

Так, на всій території України буде до +26 градусів, а місцями пригріє до +27. Уночі температура опуститься до +8…+13 градусів.

Вночі без опадів, вдень у більшості західних, північних областей та в південно-східній частині короткочасні дощі, місцями грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +23...+25;

Ужгород +22...+24;

Львів +23...+25;

Івано-Франківськ +22...+24;

Тернопіль +23...+25;

Чернівці +22...+24;

Хмельницький +23...+25;

Луцьк +21...+23;

Рівне +21...+23;

Житомир +23...+25;

Вінниця +24...+26;

Одеса +23...+25

Миколаїв +24...+26;

Херсон +25...+27;

Сімферополь +19...+21;

Кропивницький +23...+25;

Черкаси +23...+25;

Чернігів +24...+26;

Суми +23...+25;

Полтава +23...+25;

Дніпро +24...+26;

Запоріжжя +23...+25;

Донецьк +23...+25;

Луганськ +24...+26;

Харків +23...+25.



Погода 24 квітня / Карта Укргідрометцентру

До слова, дощитиме не один день. Вже незабаром опади накриють всю країну.