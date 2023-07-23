В Україні припинилися дощі: прогноз погоди на 24 липня

Погода в Україні у понеділок, 24 липня, буде сухою та переважно спекотною. По всій території нашої держави очікується мінлива хмарність.

У понеділок вітер буде південно-західним. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

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Якою буде погода 24 липня

Початок робочого тижня буде сухим та теплим. Згідно із прогнозами синоптиків, вдень у понеділок опади по всій території України не очікуються.

Стовпчики термометрів на Півночі показуватимуть +24…+27. На Закарпатті температура може піднятися до +32. В інших областях на Заході буде +27…+29. У Центрі денна температура становитиме +26…+28, а на Сході – +24…+26. На Півдні очікується спека. Там теж може бути до +32.

Погода в обласних центрах України

Київ – +27...+29

Ужгород – +28...+30

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +26...+28

Вінниця – +27...+29

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +24...+26

Суми – +24...+26

Полтава – +25...+27

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +24...+26

Харків – +25...+27



Прогноз погоди на 24 липня / Карта Укргідрометцентру