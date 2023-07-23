В Україні припинилися дощі: прогноз погоди на 24 липня

23 липня 2023, 14:32
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у понеділок, 24 липня, буде сухою та переважно спекотною. По всій території нашої держави очікується мінлива хмарність.

У понеділок вітер буде південно-західним. Його швидкість становитиме 7 – 12 метрів за секунду.

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Якою буде погода 24 липня

Початок робочого тижня буде сухим та теплим. Згідно із прогнозами синоптиків, вдень у понеділок опади по всій території України не очікуються.

Стовпчики термометрів на Півночі показуватимуть +24…+27. На Закарпатті температура може піднятися до +32. В інших областях на Заході буде +27…+29. У Центрі денна температура становитиме +26…+28, а на Сході – +24…+26. На Півдні очікується спека. Там теж може бути до +32.

Погода в обласних центрах України

  • Київ – +27...+29
  • Ужгород – +28...+30
  • Львів – +27...+29
  • Івано-Франківськ – +27...+29
  • Тернопіль – +27...+29
  • Чернівці – +27...+29
  • Хмельницький – +27...+29
  • Луцьк – +27...+29
  • Рівне – +27...+29
  • Житомир – +26...+28
  • Вінниця – +27...+29
  • Одеса – +27...+29
  • Миколаїв – +29...+31
  • Херсон – +29...+31
  • Сімферополь – +28...+30
  • Кропивницький – +28...+30
  • Черкаси – +26...+28
  • Чернігів – +24...+26
  • Суми – +24...+26
  • Полтава – +25...+27
  • Дніпро – +26...+28
  • Запоріжжя – +27...+29
  • Донецьк – +24...+26
  • Луганськ – +24...+26
  • Харків – +25...+27


Прогноз погоди на 24 липня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Петро Залива