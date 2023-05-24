Сунуть зливи та грози: прогноз погоди в Україні на 24 травня

У середу, 24 травня, погода буде дощовою. Подекуди синоптики прогнозують невеликі опади, однак деякі області накриють грози.

В Україні пануватиме мінлива хмарність. Температура повітря сягатиме +22...+25 градусів. Найтепліше – на Сході.

До теми В Україні очікується нестійка погода: чи буде різке потепління

В Україні дощитиме

Вночі у східних, більшості центральних та Запорізькій областях прогнозують невеликий дощ. Вдень дощі будуть рясніші – з грозами. Лише у Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях опади невеликі.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, вдень у південних, східних, Дніпропетровській та Закарпатській областях будуть грози. Негоду оцінюють як І рівень небезпеки.

Вітер північно-східний, його пориви сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду. Ночі ще холодні – +12...+17 градусів, у західних, Вінницькій та Житомирській областях +6...+11. Вдень ситуація спекотніша – синоптики обіцяють +20...+25, на півдні Одещини до +28.

Погода у містах

Київ – +23...+25

Ужгород – +19...+21

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +22…+24

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +23...+25

Вінниця – +22...+24

Одеса – +21...+23

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +22…+24

Суми – +22...+24

Полтава – +22...+24

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +22...+24

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +22...+24

Харків – +22...+24



Погода на 24 травня / Карта Укргідрометцентру

Зауважимо, що до п'ятниці практично по всій території нашої країни спостерігатиметься нестійка погода. Винятком буде лише Захід України.

За словами синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, можуть бути грози та навіть град. Також вона зауважила, що через Лівобережжя, більшою частиною території нашої країни, пролягатиме розмитий атмосферний фронт.

Водночас слід розуміти, що температура інтенсивно змінюватися або різко підвищуватися не буде. Пов'язано це з повітряними потоками, які "все ж таки мають трохи північну складову".