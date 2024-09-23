Малохмарно та навіть спекотно: якою буде погода в Україні 24 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у вівторок 24 вересня буде переважно сонячною, хмар на небі буде мало. Невеликі опади прогнозують лише в окупованому Криму.
Вітер синоптики прогнозують переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Погода в Україні 24 вересня
Опадів на материковій частині України не буде. Лиш в західних областях вночі та вранці подекуди туман.
Температура вночі становитиме 7 – 12 градусів, а у південній частині 11 – 16 градусів.
Вдень в цілому по країні температура триматиметься в межах 22 – 27 градусів, що тепліше, ніж попереднього дня. У Карпатах вночі буде 4 – 9 градусів та вдень 16 – 20 градусів.
Загалом вдень в обласних центрах стовпчики термометрів показуватимуть таку температуру:
- Київ +24...+26;
- Ужгород +23…+25;
- Львів +23…+25;
- Івано-Франківськ +24...+26;
- Тернопіль +24...+26;
- Чернівці +23…+25;
- Хмельницький +23…+25;
- Луцьк +24…+26;
- Рівне +24…+26;
- Житомир +23…+25;
- Вінниця +24…+26;
- Одеса +25…+27;
- Миколаїв +26…+28;
- Херсон +26…+28;
- Сімферополь +22…+24;
- Кропивницький +26…+28;
- Черкаси +24…+26;
- Чернігів +24…+26;
- Суми +23…+25;
- Полтава +24…+26;
- Дніпро +24…+26;
- Запоріжжя +25…+27;
- Донецьк +24…+26;
- Луганськ +24…+26;
- Харків +24…+26.
Погода в Україні 24 вересня / Укргідрометцентр
Важливо! З 24 по 26 вересня у північних, центральних, південних (крім Одеської), Харківській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Тернопільській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди по Київщині
Опадів у столиці також не буде. У Києві вночі буде 9 – 11 градусів, а вдень 24 – 26 градусів. Натомість по області температура вночі становитиме 7 – 12 градусів та вдень 22 – 27 градусів.