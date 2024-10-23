В яких областях різко похолодає: прогноз погоди в Україні на 24 жовтня

У четвер, 24 жовтня, по Україні очікується мінлива хмарність. Дощів цього дня не прогнозується.

Однак температура у всіх областях візьме тенденцію на зниження. Температура подекуди опуститься на 4 – 6 градусів він показників попереднього дня.

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Якою буде погода в Україні

Так, 24 жовтня по Україні опадів не прогнозується. Лише вночі та вранці в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме +1...+6, у південній частині трохи тепліше – +5...+10. На високогір'ї Карпат очікується від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень позначки термометра показуватимуть +9...+14, на Закарпатті та півдні країни до +17.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ – +11...+13

Ужгород – +14...+16

Львів – +11...+13

Івано-Франківськ – +12...+14

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +12...+14

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +11...+13

Рівне – +11...+13

Житомир – +10...+12

Вінниця – +12...+14

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +14...+16

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +9...+11

Суми – +9...+11

Полтава – +11...+13

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +12...+14

Харків – +12...+14

Прогноз погоди в Україні на 24 жовтня / Укргідрометцентр