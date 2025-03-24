Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 25 березня

Вівторок, 25 березня, мине в Україні із не надто сприятливою погодою. Більшість території країни накриють дощі.

Також місцями прогнозують сильний вітер. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 25 березня

Синоптики прогнозують у вівторок хмарну погоду із проясненнями.

Вночі у північних, більшості західних і центральних областей, вдень місцями на Лівобережжі та в Карпатах дощі; на решті території без опадів,

– повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний. Його швидкість – 7 – 12 метрів за секунду. А вночі у східних областях місцями прогнозують пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 3 – 8 градусів тепла.

Вдень – 9 – 14 градусів тепла, а на півдні країни – 13 – 18.

Прогноз погоди в Україні на 25 березня / Укргідрометцентр

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