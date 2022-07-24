Спека послабне, у багатьох регіонах – дощі: прогноз погоди на 25 липня

Погода в Україні в понеділок 25 липня буде різноманітною. У багатьох областях спека послабне, в на Сході та Півночі обіцяють дощі.

Загалом початок тижня буде дещо прохолодніший. Хоча у західних регіонах прогнозують до +29 градусів. Однак на Волині та Житомирщині – +24...+26.

До теми Україну знову накриють грози та град: в яких областях зіпсується погода

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що у північних областях спеки вже не буде. Температура повітря знизиться до +23. Вищі познаки варто чекати жителям Півдня. Зокрема, на Одещині – +29...+31 градус.

У Києві – теж свіжо. Температура повітря вдень становитиме близько +24...+25 градусів. У столиці переважатиме суха й вітряна погода.

Прогнозують дощі

Дощі з грозами будуть вночі на Півночі та в Центрі. Вдень дощова погода спостерігатиметься на Лівобережжі.

Де може дощити:

Чернігівська область,

Сумська,

Полтавська,

Харківська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Херсонська,

Миколаївська,

Донецька,

Луганська.

Натомість, як зауважила Діденко, на Правобережжі захазяйнує антициклон Lebrecht. Це означає, що буде сухо сонячно.

Північно-західний вітер – рвучкий у північних та центральних регіонах.

Прогноз погоди в містах України на 25 липня

Ужгород – +29...+31

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +27...+29

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +25...+29

Луцьк – +24...+26

Рівне – +24...+26

Житомир – +24...+26

Вінниця – +25...+27

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +23...+25

Суми – +23...+25

Полтава – +24...+26

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +27...+29

Харків – +25...+27

Київ – +24...+26



Погода 25 липня / Карта Укргідрометцентру