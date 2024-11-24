Морози до -5, ожеледиця, але без снігу: якою буде погода 25 листопада

Погода у понеділок, 25 листопада, вдень буде теплою і сухою, хоча вночі очікуються морози до -5 градусів. На дорогах також можлива ожеледиця, тому водіям та пішоходам варто бути обачними.

Вдень синоптики обіцяють хмарну погоду, але з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 25 листопада

У понеділок, 25 листопада, синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. На всій території країни буде сухо й без опадів. Лише вночі у Карпатському регіоні місцями очікується невеликий мокрий сніг та дощ.

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах місцями ожеледиця, тому водіям та пішоходам варто бути вкрай обачними.

Вітер синоптики прогнозують південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Водночас на Сході та Півдні країни вітер буде північний, й місцями можуть бути пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Уночі на території України очікуються серйозні морози. Так, стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів, а місцями – й до -7. Водночас на Заході нічні морози не прогнозуються – там температура буде близько 0 градусів. Вдень температура повітря коливатиметься близько +2...+3 градусів. Дещо тепліше буде на Заході й Півдні – до +7.

Температура у великих містах

Київ 0...+2;

Ужгород +4...+6;

Львів +5...+7;

Івано-Франківськ +4...+6;

Тернопіль +3...+5;

Чернівці +4...+6;

Хмельницький +2...+4;

Луцьк +5...+7;

Рівне +3...+5;

Житомир 0...+2;

Вінниця +1...+3;

Одеса +4...+6;

Миколаїв +3...+5;

Херсон +3...+5;

Сімферополь +3...+5;

Кропивницький 0...+2;

Черкаси 0...+2;

Чернігів -1...+1;

Суми -1...+1;

Полтава -1...+1;

Дніпро +1...+3;

Запоріжжя +2...+4;

Донецьк 0...+2;

Луганськ 0...+2;

Харків 0...+2.



Погода в Україні 25 листопада / Карта Укргідрометцентру