Грози, шквали та град, а подекуди спека до +30: прогноз погоди на 25 травня
На більшості території України погода у неділю, 25 травня, буде несприятливою. Синоптики прогнозують опади та шквальний вітер.
По всій країні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також На Київщині – небезпечні погодні умови: коли столицю накриє гроза та шквали
Якою буде погода 25 травня
Синоптики прогнозують у неділю короткочасні дощі у північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Чернівецькій, Хмельницький та Рівненській областях.
Вдень на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині очікують грози, а в окремих районах – град, шквали 15 – 20 метрів за секунду та місцями значні дощі.
На решті території Україна неділя пройде без опадів.
Вітер цього дня буде переважно південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, а на Лівобережжі – вдень місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Термометри у західних областях вночі показуватимуть 4 – 9 градусів тепла, а вдень 11 – 16.
На решті території вночі буде 12 – 17 градусів, вдень 23 – 28 (а у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях – 17 – 22).
Прогноз погоди на 25 травня / Фото Укргідрометцентр
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +18...+20;
- Ужгород +14...+16;
- Львів +13...+15;
- Івано-Франківськ +13...+15;
- Тернопіль +13...+15;
- Чернівці +13...+15;
- Хмельницький +13...+15;
- Луцьк +13...+15;
- Рівне +13...+15;
- Житомир +19...+21;
- Вінниця +19...+21;
- Одеса +19...+21;
- Миколаїв +21...+23;
- Херсон +25...+27;
- Сімферополь +25...+27;
- Кропивницький +20...+22;
- Черкаси +20...+22;
- Чернігів +19...+21;
- Суми +19...+21;
- Полтава +23...+25;
- Дніпро +24...+26;
- Запоріжжя +25...+27;
- Донецьк +28...+30;
- Луганськ +26...+28;
- Харків +24...+26.