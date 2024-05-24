До +27 градусів тепла, але подекуди дощі: якою буде погода 25 травня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в суботу, 25 травня, буде теплою. Проте в частині областей знову очікуються опади.
Так, не забути про парасольки варто жителям західних областей. В інших регіонах країни синоптики прогнозують теплу й суху погоду.
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Погода в Україні
За даними синоптиків в суботу, 25 травня, буде мінлива хмарність.
Там зазначили, що вдень у західних областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози. На решті території нашої країни обійдеться без опадів.
Відповідно до прогнозів фахівців, вітер буде східний та південно-східний. Його швидкість буде досить помірною, сягатиме 5 – 10 метрів за секунду. А в Криму та Приазов'ї подекуди пориви вітру будуть 15 – 20 метрів за секунду
Що ж стосується температурних показників, то вночі вони коливатимуться в межах 11 – 16 градусів тепла, на сході, північному сході країни та в Карпатах 8 – 13 градусів тепла. А ось вдень стовпчики термометрів показуватимуть в межах 22 – 27 градусів тепла.
Яку погоду очікувати на Київщині
Як і на решті території України, на Київщині очікується мінлива хмарність. Також в цьому регіоні не очікується опадів.
Вітер буде південно-східний, пориви якого сягатимуть 5 – 10 метрів за секунду. Вночі показники температури будуть в межах 11 – 16 градусів тепла, вдень 22-27 градусів тепла.
У самі столиці вночі термометр показуватиме 13 – 15 градусів тепла, вдень близько 25 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ – +24...+26,
- Ужгород – +25...+27,
- Львів – +25...+27,
- Івано-Франківськ – +24...+26,
- Тернопіль – +24...+26,
- Чернівці – +24...+26,
- Хмельницький – +25...+27,
- Луцьк – +24...+26,
- Рівне – +24...+26,
- Житомир – +24...+26,
- Вінниця – +25...+27,
- Одеса – +24...+26,
- Миколаїв – +25...+27,
- Херсон – +25...+27,
- Сімферополь – +23...+25,
- Кропивницький – +24...+26,
- Черкаси – +24...+26,
- Чернігів – +23...+25,
- Суми – +23...+25,
- Полтава – +23...+25,
- Дніпро – +24...+26,
- Запоріжжя – +24...+26,
- Донецьк – +22...+24,
- Луганськ – +22...+24,
- Харків – +23...+25.