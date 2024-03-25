Незначне потепління, низку регіонів накриють дощі: прогноз погоди в Україні 26 березня

Прогноз погоди в Україні 26 березня буде відрізнятися у різних регіонах нашої держави. Так, частину областей накриють дощі, однак можлива також і помірна хмарність.

Крім того, також по всій країні прогнозують незначне потепління. Зокрема, стовпчики термометра піднімуться на +1 – +2 градуси, порівняно з попереднім днем.

Цікаво Різкого потепління не буде: як здивує погода в кінці березня

Якою буде погода в Україні 26 березня

У всіх областях України 26 березня очікують мінливу хмарність з проясненнями. Цього дня також будуть незначні пориви вітру, а його швидкість може сягнути від 7 до 12 метрів на секунду.

Без опадів цього дня буде на Заході України. Упродовж дня у регіоні будуть визирати промінці ласкавого сонця, які нагріватимуть повітря і землю. Температура в регіоні коливатиметься від +9 до +13 градусів.

Незначні дощі пройдуть у північних областях нашої держави. Найбільше з регіону литиме у Чернігівській та Сумській областях, проте все ж можливі прояснення впродовж дня. Стовпчики термометра піднімуться від +9 до +13 градусів.

У Центрі України також прогнозують опади у вигляді дощів. Значні опади очікують у Кіровоградській області, тому цього дня варто прихопити з собою парасольки та дощовики. Температура в регіоні коливатиметься від +7 до +11 градусів.

Схожою буде ситуація у південних та східних областях. Там також прогнозують дощі, які впродовж дня може замінити ласкаве сонечко, що визирне з-за хмар. Стовпчики термометра можуть подекуди піднятися до +14 градусів.

Температура в обласних центрах України

Київ – +9...+11

Ужгород – +11...+13

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +9..+11

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +10...+12

Рівне – +10...+12

Житомир – +11...+13

Вінниця – +10...+12

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +9...+11

Сімферополь – +10...+12

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +9...+11

Чернігів – +9...+11

Суми – +10...+12

Полтава – +10...+12

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +11...+13

Харків – +11...+13



Прогноз погоди в Україні 26 березня / Карта Укргідрометцентру