Сильні пориви вітру в частині України: якою буде погода 26 лютого

У понеділок 26 лютого погода в Україні буде майже такою ж, як днем раніше. В деяких регіонах можливі опади та сильні пориви вітру.

В Укргідрометцентрі повідомили, що загалом в Україні буде хмарно з проясненнями.

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В яких регіонах дощитиме

Синоптики повідомили, що у більшості західних, північних та Вінницькій областях місцями пройде невеликий дощ. На решті території без опадів.

Вітер переважно буде південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду. Однак у східних та південно-східних областях місцями пориви вітру досягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

Де буде найхолодніше

Температура у східній частині країни буде найнижчою – вночі 0 – 5 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла. У західних областях буде найтепліше – вночі 3 – 8 градусів тепла, вдень 11 – 16 градусів. Також сонечко трішки грітиме в Криму та на півдні Одещини – там вдень прогнозують до 14 градусів тепла.

На решті території вночі буде 0 – 5 градусів тепла, а вдень 5 – 10 градусів.

Загалом в обласних центрах стовпчики термометрів вдень виглядатимуть так:

Київ – +6…+8

Ужгород – +16…+18

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +12…+14

Рівне – +11…+13

Житомир – +8…+10

Вінниця – +9…+11

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +8…+10

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +9…+11

Черкаси – +7…+9

Чернігів – +5…+7

Суми – +3…+5

Полтава – +3…+5

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +5…+7

Луганськ – +3…+5

Харків – +3…+5

Прогноз погоди у Києві

У столиці теж буде хмарно з проясненнями. Без парасольки киянам краще не виходити, адже можливий невеликий дощ. Також варто одягатися тепліше – температура вночі становитиме 2 – 4 градусів тепла, а вдень 6 – 8 градусів.

Натомість по Київській області буде 0 – 5 градусів тепла вночі та 5 – 10 градусів вдень.