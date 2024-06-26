Місцями дощі та навіть грози: прогноз погоди в Україні на 27 червня
Джерело:Укргідрометцентр
У четвер, 27 червня, в Україні синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі. Крім цього, також очікується мінлива хмарність.
Небо над Україною буде вкрито хмарами, однак опади очікуються тільки в певних регіонах. Зокрема, мовиться про Закарпаття та в Карпати.
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Якою буде погода в Україні
Синоптики прогнозують, що вночі на крайньому сході країни також можливі короткочасні дощі, місцями навіть грози. Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 5— 10 метрів за секунду. Температура вночі підніметься до +14...+19 градусів, вдень до +25...+30 градусів.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області також очікують мінливу хмарність, без опадів. Синоптики прогнозують північно-східний️ вітер, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура у Київській області вночі буде +14...+19 градусів, вдень +25...+30 градусів. Водночас у Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +15...+17 градусів, а вдень +27...+29 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +27...+29,
- Ужгород +26..+28,
- Львів +27...+29,
- Івано-Франківськ +27...+29,
- Тернопіль +27...+29,
- Чернівці +27...+29,
- Хмельницький +26...+28,
- Луцьк +27...+29,
- Рівне +27...+29,
- Житомир +27...+29,
- Вінниця +27...+29,
- Одеса +28...+30,
- Миколаїв +28...+30,
- Херсон +28...+30,
- Сімферополь +28...+30,
- Кропивницький +28...+30,
- Черкаси +27...+29,
- Чернігів +26...+28,
- Суми +25...+27,
- Полтава +26...+28,
- Дніпро +26...+28,
- Запоріжжя +26...+28,
- Донецьк +25...+27,
- Луганськ +23...+25,
- Харків +25...+27.