Місцями дощі та навіть грози: прогноз погоди в Україні на 27 червня

26 червня 2024, 14:41
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Джерело:

Укргідрометцентр

У четвер, 27 червня, в Україні синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі. Крім цього, також очікується мінлива хмарність.

Небо над Україною буде вкрито хмарами, однак опади очікуються тільки в певних регіонах. Зокрема, мовиться про Закарпаття та в Карпати.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують, що вночі на крайньому сході країни також можливі короткочасні дощі, місцями навіть грози. Вітер північно-східний, на заході країни південно-східний, 5— 10 метрів за секунду. Температура вночі підніметься до +14...+19 градусів, вдень до +25...+30 градусів.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області також очікують мінливу хмарність, без опадів. Синоптики прогнозують північно-східний️ вітер, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура у Київській області вночі буде +14...+19 градусів, вдень +25...+30 градусів. Водночас у Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +15...+17 градусів, а вдень +27...+29 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +27...+29,
  • Ужгород +26..+28,
  • Львів +27...+29,
  • Івано-Франківськ +27...+29,
  • Тернопіль +27...+29,
  • Чернівці +27...+29,
  • Хмельницький +26...+28,
  • Луцьк +27...+29,
  • Рівне +27...+29,
  • Житомир +27...+29,
  • Вінниця +27...+29,
  • Одеса +28...+30,
  • Миколаїв +28...+30,
  • Херсон +28...+30,
  • Сімферополь +28...+30,
  • Кропивницький +28...+30,
  • Черкаси +27...+29,
  • Чернігів +26...+28,
  • Суми +25...+27,
  • Полтава +26...+28,
  • Дніпро +26...+28,
  • Запоріжжя +26...+28,
  • Донецьк +25...+27,
  • Луганськ +23...+25,
  • Харків +25...+27.


Прогноз погоди на 27 червня / Фото Укргідрометцентру

Автор: Вікторія Кульженко