Температура до +20, місцями невеликий дощ і туман: погода в Україні на 27 березня
Прогноз погоди в Україні на четвер, 27 березня, продовжуватиме приносити весняне тепло по всіх областях. Водночас подекуди можливі невеликий дощ та туман зранку у деяких регіонах.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 27 березня
За даними синоптиків, 27 березня в Україні спокійну погоду продовжуватиме визначати помірно тепла повітряна маса. На південному заході країни вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту.
Загалом цього дня по всій країні буде хмарно з проясненнями та без опадів. Лише на південному заході України, а також на Волині та Рівненщині вранці та вдень місцями може пройти невеликий дощ.
Вночі та вранці у східних областях подекуди буде туман.
У четвер вітер буде переважно північно-східний, зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі опуститься до 0 – +5 градусів, на півдні країни – +4 – +9 градусів. Удень стовпчики термометрів коливатимуться від +11 до +16 градусів. На Закарпатті, у південних областях та Криму температура може піднятися до +15 – +20 градусів.
У столиці цього дня також буде хмарно з проясненнями, вночі термометри можуть показувати +2 – +4 градуси. Вдень температура становитиме близько +15 градусів.
Якою буде температура по областях
- Київ +14...+16
- Ужгород +16...+18
- Львів +12...+14
- Івано-Франківськ +12...+14
- Тернопіль +12...+14
- Чернівці +12...+14
- Хмельницький +12...+14
- Луцьк +12...+14
- Рівне +12...+14
- Житомир +13...+15
- Вінниця +13...+15
- Одеса +16...+18
- Миколаїв +16...+18
- Херсон +15...+17
- Сімферополь +17...+19
- Кропивницький +13...+15
- Черкаси +13...+15
- Чернігів +13...+15
- Суми +13...+15
- Полтава +13...+15
- Дніпро +13...+15
- Запоріжжя +16...+18
- Донецьк +15...+17
- Луганськ +15...+17
- Харків +15...+17
Прогноз погоди в Україні на 27 березня / Карта Укргідрометцентру