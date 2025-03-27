Температура до +20, місцями невеликий дощ і туман: погода в Україні на 27 березня

Прогноз погоди в Україні на четвер, 27 березня, продовжуватиме приносити весняне тепло по всіх областях. Водночас подекуди можливі невеликий дощ та туман зранку у деяких регіонах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 27 березня

За даними синоптиків, 27 березня в Україні спокійну погоду продовжуватиме визначати помірно тепла повітряна маса. На південному заході країни вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту.

Загалом цього дня по всій країні буде хмарно з проясненнями та без опадів. Лише на південному заході України, а також на Волині та Рівненщині вранці та вдень місцями може пройти невеликий дощ.

Вночі та вранці у східних областях подекуди буде туман.

У четвер вітер буде переважно північно-східний, зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі опуститься до 0 – +5 градусів, на півдні країни – +4 – +9 градусів. Удень стовпчики термометрів коливатимуться від +11 до +16 градусів. На Закарпатті, у південних областях та Криму температура може піднятися до +15 – +20 градусів.

У столиці цього дня також буде хмарно з проясненнями, вночі термометри можуть показувати +2 – +4 градуси. Вдень температура становитиме близько +15 градусів.

Якою буде температура по областях

Київ +14...+16

Ужгород +16...+18

Львів +12...+14

Івано-Франківськ +12...+14

Тернопіль +12...+14

Чернівці +12...+14

Хмельницький +12...+14

Луцьк +12...+14

Рівне +12...+14

Житомир +13...+15

Вінниця +13...+15

Одеса +16...+18

Миколаїв +16...+18

Херсон +15...+17

Сімферополь +17...+19

Кропивницький +13...+15

Черкаси +13...+15

Чернігів +13...+15

Суми +13...+15

Полтава +13...+15

Дніпро +13...+15

Запоріжжя +16...+18

Донецьк +15...+17

Луганськ +15...+17

Харків +15...+17



Прогноз погоди в Україні на 27 березня / Карта Укргідрометцентру