У частині областей мокрий сніг, деінде туман: прогноз погоди в Україні на 27 грудня
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 27 грудня, буде хмарним у всіх областях нашої держави. У частині регіонів очікують опади у вигляді невеликого дощу або мокрого снігу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Яку погоду прогнозують на 27 грудня
Синоптики зазначили, що на крайньому півдні країни, а також вночі у північних, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Черкаській областях 27 грудня очікується невеликий дощ та мокрий сніг.
Окрім того, там можлива слабка ожеледь. На решті території без істотних опадів.
Вранці та в першій половині дня у північній частині та місцями в західних областях прогнозують туман.
Загалом по Україні цього дня вітер буде північно-східний, а на заході та півночі країни – північно-західний. Його швидкість сягатиме від 5 до 10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від -3 до +2 градусів. У Карпатах температура буде помітно нижчою – від -4 до -9 градусів. Проте на Закарпатті та в Криму денна температура може підвищитися до +1 – +6 градусів.
На Київщині стовпчики термометра вночі та вдень можуть показувати від -3 до +2 градусів. У Києві протягом доби близько 0 градусів.
У яких областях очікуються небезпечні погодні явища
В Укргідрометцентрі також попередили, що вранці та в першій половині дня 27 грудня у північній частині Україні очікується туман. Через це видимість становитиме від 200 до 500 метрів.
Зрештою синоптики оголосили у північних областях, а також у Карпатах I рівень небезпечності, жовтий.
У яких областях будуть небезпечні метеорологічні явища / Карта Укргідрометцентру
Зверніть увагу! І рівень небезпечності, жовтий оголошують по областях тоді, коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.
Яка буде температура вдень по українських містах
- Київ -1...+1,
- Ужгород +3...+5,
- Львів 0...+2,
- Івано-Франківськ 0...+2,
- Тернопіль 0...+2,
- Чернівці 0...+2,
- Хмельницький -1...+1,
- Луцьк 0...+2,
- Рівне 0...+2,
- Житомир -1...+1,
- Вінниця -1...+1,
- Одеса +1...+3,
- Миколаїв +1...+3,
- Херсон +1...+3,
- Сімферополь +3...+5,
- Кропивницький -1…+1,
- Черкаси -1…+1,
- Чернігів -1...+1,
- Суми -1...+1,
- Полтава -1…+1,
- Дніпро 0...+2,
- Запоріжжя +1...+3,
- Донецьк +1...+3,
- Луганськ +1...+3,
- Харків 0…+2.