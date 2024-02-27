Чи чекати на опади в середу: якою буде погода в Україні 28 лютого

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в середу 28 лютого. У західних регіонах та на Одещині вона знову нагадає українцям про весну.

За прогнозом синоптиків, вітер в країні буде південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

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Прогноз погоди в Україні 28 лютого

Синоптики запевнили, що опадів в середу не буде. Максимум – невелика хмарність.

Температура у східних областях вночі опуститься до 1 – 6° градусів морозу, а вдень там буде 2 – 7 градусів тепла.

У західних та Одеській областях буде тепліше – вночі від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу, а вдень зате очікується 12 – 17 градусів тепла.

На решті території вночі від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу, вдень 5 – 10 градусів тепла.

Загалом стовпчики термометрів в обласних центрах показуватимуть таку температуру:

Київ – +7...+9

Ужгород – +14...+16

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +13...+15

Тернопіль – +12..+14

Чернівці – +14...+16

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +13...+15

Рівне – +12...+14

Житомир – +10...+12

Вінниця – +10...+12

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +8...+10

Херсон – +7...+9

Сімферополь – +8...+10

Кропивницький – +8...+10

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +6...+8

Суми – +5...+7

Полтава – +5...+7

Дніпро – +6...+8

Запоріжжя – +5...+7

Донецьк – +6...+8

Луганськ – +4...+6

Харків – +4...+6

Якою буде погода у Києві

У Києві буде невелика хмарність, опадів у столиці не передбачається. У Києві вночі буде близько 0 градусів, а вдень 7 – 9 градусів тепла.

Натомість температура по області вночі від 1 градусів тепла до 4 градусів морозу, вдень 5 – 10 градусів тепла.