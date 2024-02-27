Чи чекати на опади в середу: якою буде погода в Україні 28 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в середу 28 лютого. У західних регіонах та на Одещині вона знову нагадає українцям про весну.
За прогнозом синоптиків, вітер в країні буде південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
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Прогноз погоди в Україні 28 лютого
Синоптики запевнили, що опадів в середу не буде. Максимум – невелика хмарність.
Температура у східних областях вночі опуститься до 1 – 6° градусів морозу, а вдень там буде 2 – 7 градусів тепла.
У західних та Одеській областях буде тепліше – вночі від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу, а вдень зате очікується 12 – 17 градусів тепла.
На решті території вночі від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу, вдень 5 – 10 градусів тепла.
Загалом стовпчики термометрів в обласних центрах показуватимуть таку температуру:
- Київ – +7...+9
- Ужгород – +14...+16
- Львів – +15...+17
- Івано-Франківськ – +13...+15
- Тернопіль – +12..+14
- Чернівці – +14...+16
- Хмельницький – +10…+12
- Луцьк – +13...+15
- Рівне – +12...+14
- Житомир – +10...+12
- Вінниця – +10...+12
- Одеса – +5...+7
- Миколаїв – +8...+10
- Херсон – +7...+9
- Сімферополь – +8...+10
- Кропивницький – +8...+10
- Черкаси – +8...+10
- Чернігів – +6...+8
- Суми – +5...+7
- Полтава – +5...+7
- Дніпро – +6...+8
- Запоріжжя – +5...+7
- Донецьк – +6...+8
- Луганськ – +4...+6
- Харків – +4...+6
Якою буде погода у Києві
У Києві буде невелика хмарність, опадів у столиці не передбачається. У Києві вночі буде близько 0 градусів, а вдень 7 – 9 градусів тепла.
Натомість температура по області вночі від 1 градусів тепла до 4 градусів морозу, вдень 5 – 10 градусів тепла.