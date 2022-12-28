Чи будуть опади та морози 29 грудня: актуальний прогноз погоди

У четвер 29 грудня в Україні буде суха погода. Дощі або мокрий сніг можуть пройти лиш у деяких регіонах країни.

Синоптикиня Наталка Діденко пише, що загалом завтра в Україні опадів не передбачається. Хіба що на крайній Півночі.

До теми +9 і жодного снігу: де в Україні кінець грудня буде теплим

Погода в у Києві та в Україні 29 грудня

З опадів – на Півночі, а саме в окремих районах Чернігівщини, Сумщини та Київщини, може пройти невеликий мокрий сніг чи дощ.

Температура повітря в Україні найближчої ночі опуститься до невеликих "мінусів", а вдень у четвер становитиме +3…+7 градусів, на півдні до +9 градусів, а на північному сході та східних областях буде найхолодніше – 0…+3 градуси.

У Києві опади малоймовірні. Вночі – 0…-2 градуси, вдень +1…+3 градуси.

Прогноз погоди у містах на 29 грудня