Чи будуть опади та морози 29 грудня: актуальний прогноз погоди
28 грудня 2022, 15:38Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
У четвер 29 грудня в Україні буде суха погода. Дощі або мокрий сніг можуть пройти лиш у деяких регіонах країни.
Синоптикиня Наталка Діденко пише, що загалом завтра в Україні опадів не передбачається. Хіба що на крайній Півночі.
До теми +9 і жодного снігу: де в Україні кінець грудня буде теплим
Погода в у Києві та в Україні 29 грудня
З опадів – на Півночі, а саме в окремих районах Чернігівщини, Сумщини та Київщини, може пройти невеликий мокрий сніг чи дощ.
Температура повітря в Україні найближчої ночі опуститься до невеликих "мінусів", а вдень у четвер становитиме +3…+7 градусів, на півдні до +9 градусів, а на північному сході та східних областях буде найхолодніше – 0…+3 градуси.
У Києві опади малоймовірні. Вночі – 0…-2 градуси, вдень +1…+3 градуси.
Прогноз погоди у містах на 29 грудня
- Ужгород – +5...+7
- Львів – +7...+9
- Івано-Франківськ – +6...+8
- Тернопіль – +5...+7
- Чернівці – +5...+7
- Хмельницький – +4...+6
- Луцьк – +6...+8
- Рівне – +5...+7
- Житомир – +3...+5
- Вінниця – 2...+4
- Одеса – +6...+8
- Миколаїв – +6...+8
- Херсон – +6...+8
- Сімферополь – +6...+8
- Кропивницький – +3...+5
- Черкаси – +1...+3
- Чернігів – +1..+3
- Суми – +1...+3
- Полтава – +2...+4
- Дніпро – +3...+5
- Запоріжжя – +4...+6
- Донецьк – +1...+3
- Луганськ – +1...+3
- Харків – +2...+4
- Київ – 2...+4