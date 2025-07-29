Подекуди град та шквали, в низці областей сильна спека до +38: прогноз погоди на 29 липня

У вівторок, 29 липня, в Україні буде хмарно з проясненнями. В низці областей синоптики прогнозують дощі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Яка буде погода в Україні 29 липня?

В Україні, крім більшості районів Лівобережжя, дощі, грози, у Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються значні дощі.

Вітер буде південно-східний, у західних областях північно-західний, 7– 12 метрів за секунду, вдень у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі буде від 14 до 19 градусів тепла, вдень 20 – 25 градусів тепла; на решті території вночі від +18 до +23 градусів, вдень +27 – +32, на півдні та південному сході країни сильна спека від 35 до 38 градусів тепла.

Погода в обласних центрах

Київ +28...+30;

Ужгород +21...+23;

Львів +21...+23;

Івано-Франківськ +21...+23;

Тернопіль +21...+23;

Чернівці +21...+23;

Хмельницький +21...+23;

Луцьк +21...+23;

Рівне +21...+23;

Житомир +23...+25;

Вінниця +23...+25;

Одеса +33...+35;

Миколаїв +35...+37;

Херсон +35...+37;

Сімферополь +34...+36;

Кропивницький +31...+33;

Черкаси +29...+31;

Чернігів +29...+31;

Суми +30...+32;

Полтава +30...+32;

Дніпро +30...+32;

Запоріжжя +34...+36;

Донецьк +33...+35;

Луганськ +31...+33;

Харків +32...+34.



Погода на 29 липня / Інфографіка Укргідрометцентру