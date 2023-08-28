Спекотне літо продовжується: якою буде погода в Україні 29 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
У вівторок 29 серпня в Україні буде доволі спекотно. Однак у кількох областях можуть пройти короткі дощі.
Вітер в Україні буде переважно південно-східний, від 5 до 10 метрів на секунду.
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Якою буде погода в Україні 29 серпня
Вночі на Сумщині, а вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями можу випасти короткочасний дощ, іноді навіть з грозою. Натомість на решті території опадів не передбачається.
Температура вночі по Україні в середньому становитиме +16...+21 градус, на півдні країни до 25 градусів, а у східних та північно-східних областях – +13...+18 градусів.Зверніть увагу! 28 – 29 серпня майже по всій Україні, крім Запорізької, Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської, Волинської та Закарпатської переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди у Києві та області
У Київській області у вівторок буде доволі хмарно, однак опадів не передбачається. Температура по області вночі становитиме від 16 до 21 градуса тепла, а вдень може сягнути аж до 35 градусів тепла.
Натомість у Києві вночі буде близько 20 градусів тепла, вдень від 32 до 34 градусів тепла.
Погода в обласних центрах
- Київ +32...+34
- Ужгород +32...+34
- Львів +33...+35
- Івано-Франківськ +31...+33
- Тернопіль +32...+34
- Чернівці +32...+34
- Хмельницький +32...+34
- Луцьк +32...+34
- Рівне +32...+34
- Житомир +32...+34
- Вінниця +34...+36
- Одеса +30...+32
- Миколаїв +33...+35
- Херсон +32...+34
- Сімферополь +31...+33
- Кропивницький +32...+34
- Черкаси +32...+34
- Чернігів +31...+33
- Суми +26...+28
- Полтава +32...+34
- Дніпро +32...+34
- Запоріжжя +30...+32
- Донецьк +26...+28
- Луганськ +24…+26
- Харків +26…+28