Спекотне літо продовжується: якою буде погода в Україні 29 серпня

28 серпня 2023, 14:53
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Джерело:

Укргідрометцентр

У вівторок 29 серпня в Україні буде доволі спекотно. Однак у кількох областях можуть пройти короткі дощі.

Вітер в Україні буде переважно південно-східний, від 5 до 10 метрів на секунду.

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Якою буде погода в Україні 29 серпня

Вночі на Сумщині, а вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями можу випасти короткочасний дощ, іноді навіть з грозою. Натомість на решті території опадів не передбачається.

Температура вночі по Україні в середньому становитиме +16...+21 градус, на півдні країни до 25 градусів, а у східних та північно-східних областях – +13...+18 градусів.

Зверніть увагу! 28 – 29 серпня майже по всій Україні, крім Запорізької, Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської, Волинської та Закарпатської переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди у Києві та області

У Київській області у вівторок буде доволі хмарно, однак опадів не передбачається. Температура по області вночі становитиме від 16 до 21 градуса тепла, а вдень може сягнути аж до 35 градусів тепла.

Натомість у Києві вночі буде близько 20 градусів тепла, вдень від 32 до 34 градусів тепла.

Погода в обласних центрах

  • Київ +32...+34
  • Ужгород +32...+34
  • Львів +33...+35
  • Івано-Франківськ +31...+33
  • Тернопіль +32...+34
  • Чернівці +32...+34
  • Хмельницький +32...+34
  • Луцьк +32...+34
  • Рівне +32...+34
  • Житомир +32...+34
  • Вінниця +34...+36
  • Одеса +30...+32
  • Миколаїв +33...+35
  • Херсон +32...+34
  • Сімферополь +31...+33
  • Кропивницький +32...+34
  • Черкаси +32...+34
  • Чернігів +31...+33
  • Суми +26...+28
  • Полтава +32...+34
  • Дніпро +32...+34
  • Запоріжжя +30...+32
  • Донецьк +26...+28
  • Луганськ +24…+26
  • Харків +26…+28


Прогноз погоди в Україні 29 серпня / Укргідрометцентр

Автор: Анастасія Кушпіт