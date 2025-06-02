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24 Канал Новини України Грози, град та шквали: прогноз погоди в Україні на 3 червня
2 червня, 15:48
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Грози, град та шквали: прогноз погоди в Україні на 3 червня

Надія Батюк

Погода в Україні у вівторок, 3 червня, буде хмарною. У деяких областях можливі короткочасні дощі.

Окрім цього, подекуди очікуються грози, град та шквали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, по всій країні буде мінлива хмарність, тоді як на заході – хмарно з проясненнями. Вночі на північному заході країни, а вдень і у західних, північних та більшості центральних областей очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду.

На Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині можливі значні дощі. На решті територій день мине без опадів. Вітер впродовж доби буде переважно південно-західним зі швидкістю до 7 – 12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень – від +24 до +29 градусів тепла. Натомість на півдні та сході країни стовпчики термометрів показуватимуть до +32 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +26...+28;
  • Ужгород +23...+25;
  • Львів +20...+22;
  • Івано-Франківськ +21...+23;
  • Тернопіль +21...+23;
  • Чернівці +21...+23;
  • Хмельницький +21...+23;
  • Луцьк +19...+21;
  • Рівне +19...+21;
  • Житомир +24...+26;
  • Вінниця +28...+30;
  • Одеса +27...+29;
  • Миколаїв +28...+30;
  • Херсон +29...+31;
  • Сімферополь +26...+28;
  • Кропивницький +28...+30;
  • Черкаси +28...+30;
  • Чернігів +26...+28;
  • Суми +26...+28;
  • Полтава +28...+30;
  • Дніпро +29...+31;
  • Запоріжжя +29...+31;
  • Донецьк +27...+29;
  • Луганськ +28...+30;
  • Харків +28...+30.


Прогноз погоди в Україні на 3 червня / Скриншот карти Укргідрометцентру