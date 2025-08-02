Кілька областей України накриють грози та дощі: де чекати погіршення погоди
- У Львівській, Запорізькій, Івано-Франківській, Волинській та Тернопільській областях очікуються грози та шквали вітру, оголошено підвищений рівень небезпечності.
- Погодні умови можуть спричинити аварії, пошкодження ліній електропередач та порушення руху транспорту.
- Запорізька область: 3 серпня грози та шквали до 20 м/с, жовтий рівень небезпечності.
- Львівська область: до кінця 2 серпня та 3 серпня грози, шквали до 20 м/с, оголошено жовтий рівень небезпечності.
У низці областей України очікуються грози до кінця доби 2 серпня та у неділю, 3 серпня. Синоптики також попереджають про шквали вітру, а у деяких регіонах оголошено підвищений рівень небезпечності.
Погіршення погодних умов може бути у Львівській, Запорізькій, Івано-Франківській, Волинській та Тернопільській областях. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на відповідні обласні регіональні центри з гідрометеорології.
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Де чекати негоду?
Синоптики попередили про негоду в деяких областях України. Зокрема, погіршення погоди буде в таких регіонах:
- У Львівській області та місті до кінця доби 2 серпня та вдень 3 серпня грози, місцями шквали до 20 метрів за секунду та град. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
- У Запорізькій області вдень 3 серпня очікуються грози, шквали від 15 до 20 метрів за секунду та також оголошено підвищений рівень небезпечності.
Погодні умови можуть призвести до аварій підстанцій, пошкодження ліній електропередач, падіння дерев, порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць,
– попередили синоптики.
- В Івано-Франківській області та місті 3 серпня може бути мінлива хмарність. Вночі без опадів, а вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. Очікується, що видимість на автошляхах буде доброю.
- У Волинській області очікується гроза до кінця доби 2 серпня. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
- У Тернопільській області 3 серпня, ймовірно, буде мінлива хмарність. Удень місцями невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер очікується південно-східний до 12 метрів за секунду. У регіоні оголошено підвищений рівень небезпечності. Також мінлива хмарність та короткочасні дощі вдень очікуються 4 серпня.