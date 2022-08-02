Дощі, грози, пориви вітру та пожежна небезпека: проноз погоди на 3 серпня

У середу, 3 серпня, більшість областей України накриють грози та дощі. Стабільну сонячну погоду очікують лише у західних регіонах країни.

Так, синоптики прогнозують, що 3 серпня грози пройдуть у більшості областях. Але, попри негоду, температура повітря буде теплою.

До теми Синоптик дав невтішний прогноз на початок серпня: Україну чекає негода

Але вдень у східній частині країни в окремих районах прогнозують град та шквали 15 – 20 метрів на секунду (І рівень небезпечності, жовтий).

Погода у Києві

У Києві 3 серпня без парасольки виходити не варто – дощі пройдуть як вдень, так і вночі. Вітер північний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 16 до 18 градусів, а вдень 23 до 25 градусів.

Погода в регіонах

Ужгород – +28...+30

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +24...+26

Вінниця – +25...+27

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +24...+26

Суми – +25...+27

Полтава – +23...+25

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +26...+28

Харків – +26...+27



Прогноз погоди на 2 серпня / Скриншот з Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

У Києві, Київській області, а також у Миколаївській й Одеській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Крім цього, такий же рівень пожежної небезпеки в тимчасово окупованому Криму.

Синоптикиня Наталка Діденко також пише, що 3 серпня у більшості областей України будуть дощі, подекуди з грозами та рвучким вітром, а на Заході переважатиме суха сонячна погода.

При цьому вона зауважила, що трохи менше дощів буде у південній частині – місцями вони будуть локальними.

У північних та центральних областях у середу ймовірні пориви вітру до 12 – 14 метрів за секунду. Температура повітря повсюди передбачається досить однорідною, що буває не часто – впродовж дня в Україні +24...+29 градусів, на Закарпатті до +29...+31 градуса,

– сказала вона.

У Києві 3 буде в середньому +25 градусів – місцями дощ та поривчастий північний вітер.

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