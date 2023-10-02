Тепло й жодних опадів: прогноз погоди на 3 жовтня

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 3 жовтня, продовжить радувати українців теплом та відсутністю значних опадів. Водночас по всій країні зберігатиметься мінлива хмарність.

Зрештою температура майже по всіх областях нашої держави коливатиметься від +20 до +22 градусів. Така погода дозволить насолодитися осіннім теплом та погуляти без жодних парасольок чи дощовиків.

Зауважте Навіть до -23 градусів: чи можливі у жовтні сильні морози в Україні

Якою буде погода в Україні 3 жовтня

По всій Україні впродовж дня збережеться мінлива хмарність та осіннє тепло. Також не буде і значних поривів вітру, адже його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів на секунду.

На Заході України прогнозують температуру від +20 до +24 градусів. Найспекотніше цього дня буде на Закарпатті, де температура може становити +22 – +24 градусів, без опадів.

На Півночі й у Центрі нашої держави погода буде трохи холоднішою. Адже температура становитиме від +17 до +22 градусів. Найхолодніше буде на Сумщині, де температура може коливатися від +17 до +19 градусів.

Жителі Півдня також зможуть насолодитися теплою погодою. Температура там збережеться від +19 до +22 градусів.

Перші холоди завітають до східних областей України. Адже температура впаде до +16 – +20 градусів. Найхолодніше буде у Луганській, Донецькій та Харківській областях.

Температура в обласних центрах України

Київ – +19...+21

Ужгород – +22...+24

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +20...+22

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +21...+23

Рівне – +20...+22

Житомир – +20...+22

Вінниця – +20...+22

Одеса – +20...+22

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +20...+22

Сімферополь – +20...+22

Кропивницький – +20...+22

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +18...+20

Суми – +17...+19

Полтава – +18...+20

Дніпро – +19...+21

Запоріжжя – +20...+22

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +16...+18

Харків – +17...+19



Прогноз погоди в Україні 3 жовтня / Карта Укргідрометцентру