Холодно, проте сонячно: якою буде погода в Україні 30 березня
Джерело:Укргідрометцентр
У четвер в Україні опадів майже не очікується. Загалом по Україні буде хмарно з проясненням.
Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що залишки атмосферного фронту ще зумовлять мокрий сніг у східних областях України. Проте в інших регіонах опадів не очікується.
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Якою буде погода в Україні 30 березня
Вітер поступово вгомониться, хіба ще у центральних та східних областях можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
У східних та Запорізькій областях очікується мокрий сніг, вдень з дощем. Там температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень у межах 1 – 6 градусів тепла.
На решті території без опадів. Температура вночі опуститься аж до 3 – 8 градусів морозу. Найхолодніше вночі буде в Карпатах, а найтепліше – на Півдні. Що стосується дня – найхолодніше буде на Сході країни.
Вночі та вранці на дорогах країни, окрім Півдня, очікується ожеледиця.
Прогноз погоди по Київщині
У Київській області буде хмарно з проясненням, опадів не очікується. Проте вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. У столиці вночі синоптики прогнозують 4 – 6 градусів морозу, вдень 6 – 8 градусів тепла.
Погода у найбільших містах 30 березня
- Київ – +6…+8
- Ужгород – +8...+10
- Львів – +8...+10
- Івано-Франківськ – +8...+10
- Тернопіль – +8...+10
- Чернівці – +10...+12
- Хмельницький – +7...+9
- Луцьк – +7...+9
- Рівне – +6...+8
- Житомир – +6...+8
- Вінниця – +6...+8
- Одеса – +6...+8
- Миколаїв – +6...+8
- Херсон – +6...+8
- Сімферополь – +4...+6
- Кропивницький – +7...+9
- Черкаси – +4...+6
- Чернігів – +5...+7
- Суми – +5...+7
- Полтава – +4...+6
- Дніпро – +4...+6
- Запоріжжя – +3...+5
- Донецьк – +2...+4
- Луганськ – +2...+4
- Харків – +4...+6