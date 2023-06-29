Літні дощі та грози: якою буде погода в Україні 30 червня
Джерело:Укргідрометцентр
У п'ятницю погода в Україні буде теплою. Проте періодично крапатиме дощ, в деяких містах прогнозують короткочасні грози.
Вітер в Україні буде північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, проте на Лівобережжі місцями прогнозують пориви 15 – 20 метрів на секунду.
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Якою буде погода в Україні
Вночі у східних, більшості північних та Полтавській областях місцями пройде невеликий дощ, на решті території без опадів. Вдень в Україні прогнозують короткочасні дощі, подекуди грози.
Температура вночі опуститься до +12...+17 градусів, на узбережжі морів до +20 градусів. Вдень по країні в середньому буде +20...+25 градусів, в південно-західній частині +24...+29 градусів. В Карпатах буде найхолодніше: вночі +6...+11 градусів, а вдень +15...+20 градусів.
Прогноз погоди у Київській області
У столиці весь день буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями випаде невеликий дощ, вдень синоптики прогнозують помірний короткочасний дощ, подекуди з грозою. Вночі у Києві буде +13...+15 градусів, вдень +22...+24 градуси.
Температура в Україні 30 червня
- Київ – +22...+24;
- Ужгород – +24...+26;
- Львів – +23...+25;
- Івано-Франківськ – +22...+24;
- Тернопіль – +24...+26;
- Чернівці – +24...+26;
- Хмельницький – +23...+25;
- Луцьк – +23...+25;
- Рівне – +23...+25;
- Житомир – +22...+24;
- Вінниця – +24...+26;
- Одеса – +26...+28;
- Миколаїв – +25...+27;
- Херсон – +25...+27;
- Сімферополь – +23...+25;
- Кропивницький – +24...+26;
- Черкаси – +23...+25;
- Чернігів – +21...+23;
- Суми – +20...+22;
- Полтава – +22...+24;
- Дніпро – +23...+25;
- Запоріжжя – +24...+26;
- Донецьк – +21...+23;
- Луганськ – +19...+21;
- Харків – +20...+22.