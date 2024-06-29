Буде ще спекотніше, місцями спека 36 градусів: детальний прогноз погоди на 30 червня

29 червня 2024, 14:57
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у неділю 30 червня буде доволі спекотною. Опадів синоптики не прогнозують, тож на дощі розраховувати не варто.

Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

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Прогноз погоди на 30 червня

Температура вночі становитиме 16 – 21 градус, вдень 29 – 34 градуси. У південних та центральних областях місцями буде сильна спека 35 – 36 градусів. Натомість на високогір'ї Карпат вночі 10 – 15 градусів, вдень 22 – 27 градусів.

Загалом в обласних центрах вдень середня температура буде такою:

  • Київ +30...+32,
  • Ужгород +30..+32,
  • Львів +31...+33,
  • Івано-Франківськ +31...+33,
  • Тернопіль +31...+33,
  • Чернівці +31...+33,
  • Хмельницький +31...+33,
  • Луцьк +31...+33,
  • Рівне +31...+33,
  • Житомир +31...+33,
  • Вінниця +31...+33,
  • Одеса +31...+33,
  • Миколаїв +31...+33,
  • Херсон +31...+33,
  • Сімферополь +29...+31,
  • Кропивницький +31...+33,
  • Черкаси +31...+33,
  • Чернігів +31...+33,
  • Суми +31...+33,
  • Полтава +31...+33,
  • Дніпро +31...+33,
  • Запоріжжя +31...+33,
  • Донецьк +30...+32,
  • Луганськ +30...+32,
  • Харків +30...+32.

Прогноз погоди на 30 червня по Київщині

Опадів у столиці також не буде. Температура у Києві вночі становитиме 19 – 21 градусів, вдень 30 – 32 градусів. Тим часом по області вночі 16 – 21 градус, вдень 29 – 34 градуси.

Автор: Анастасія Кушпіт