По-літньому тепло, подекуди дощі та грози: якою буде погода в Україні 30 травня

29 травня 2023, 14:46
Читать новость на русском

Джерело:

Укргідрометцентр

У вівторок 30 травня в Україні буде тепла погода, хоч яскраве сонце періодично закриватиме хмарами. У деяких областях можливі дощі та грози.

30 травня вітер в Україні буде північний та північно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.

Дивіться також Літо розпочнеться дощем: яку погоду чекати українцям у перший тиждень червня

Погода в Україні 30 травня 

У східних, південно-східних областях та Криму періодично буде хмарно. Також там прогнозують короткочасні дощі з грозами. Температура вночі у цих регіонах коливатиметься в межах +13...+18, вдень від 18 до 23 градусів тепла.

На решті території невелика хмарність, опадів синоптики не прогнозують, лише в Карпатах та на Закарпатті вдень місцями пройде короткочасний дощ, можлива і невелика гроза. Температура вночі по Україні становити від +8 до +13 градусів, вдень в межах +22…27 градусів. У Карпатах буде дещо холодніше: вночі +5...+10, вдень +15...+20 градусів.

Якою буде погода вдень в обласних центрах

  • Київ – +23...+25
  • Ужгород – +24...+26
  • Львів – +21...+23
  • Івано-Франківськ – +21...+23
  • Тернопіль – +22...+24
  • Чернівці – +24...+26
  • Хмельницький – +22...+24
  • Луцьк – +21...+23
  • Рівне – +21...+23
  • Житомир – +23...+25
  • Вінниця – +23...+25
  • Одеса – +23..+25
  • Миколаїв – +22...+24
  • Херсон – +21...+23
  • Сімферополь – +20...+22
  • Кропивницький – +22...+24
  • Чернігів – +22...+24
  • Суми – +21...+23
  • Полтава – +21...+23
  • Дніпро – +20...+22
  • Запоріжжя – +20...+22
  • Донецьк – +17...+19
  • Луганськ – +18...+20
  • Харків – +17...+19


Погода в Україні 30 травня / Укргідрометцентр

Автор: Анастасія Кушпіт