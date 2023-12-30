Якою буде погода в останній день 2023 року: прогноз погоди на 31 грудня

30 грудня 2023, 14:37
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні в неділю, 31 грудня, буде хмарною з проясненнями. Подекуди прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг.

На Півдні України вночі та вранці буде слабка ожеледь, місцями – туман. У більшості регіонів погода буде теплою, без морозу. Подекуди буде на декілька градусів прохолодніше, порівняно з 30 грудня. 

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Погода в регіонах України

У більшості областей України 31 грудня опадів не очікують. Щоправда, вночі у північно-східній частині прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг. 

Вітер західний, південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, в Криму – 1 – 6 градус тепла, вдень – 3 – 8 градусів тепла, у південній частині тепліше – 7 – 12 градусів вище нуля,
– пояснили синоптики. 

В Карпатах вночі невеликий мокрий сніг, вдень – без опадів, температура вночі та вдень буде нульовою.

У Київській області погода 31 грудня буде хмарною з проясненнями, без опадів. Окрім того, синоптики попередили, що в останній день 2023 року на Київщині:

  • буде південно-західний вітер, 5 – 10 метрів за секунду;
  • вночі температура сягатиме від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, вдень 3 – 8 градусів тепла.

У столиці України останній день 2023 року буде теплим – вночі 2 – 4 градуси тепла, вдень – орієнтовно 5 градусів тепла.

Погода в містах України

  • Київ +4...+6
  • Ужгород +5...+7
  • Львів +5...+7
  • Івано-Франківськ +6...+8
  • Тернопіль +5...+7
  • Чернівці +6...+8
  • Хмельницький +5...+7
  • Луцьк +4...+6
  • Рівне +4...+6
  • Житомир +4...+6
  • Вінниця +5...+7
  • Одеса +9...+11
  • Миколаїв +9...+11
  • Херсон +6...+8
  • Сімферополь +9...+11
  • Кропивницький +6...+8
  • Черкаси +5...+7
  • Чернігів +4...+6
  • Суми +5...+7
  • Полтава +5...+7
  • Дніпро +5...+7
  • Запоріжжя +5...+7
  • Донецьк +4...+6
  • Луганськ +4...+6
  • Харків +5...+7

Прогноз погоди в Україні на 31 грудня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Діана Квасневська