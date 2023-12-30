Якою буде погода в останній день 2023 року: прогноз погоди на 31 грудня

Погода в Україні в неділю, 31 грудня, буде хмарною з проясненнями. Подекуди прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг.

На Півдні України вночі та вранці буде слабка ожеледь, місцями – туман. У більшості регіонів погода буде теплою, без морозу. Подекуди буде на декілька градусів прохолодніше, порівняно з 30 грудня.

Дивіться також Чи варто очікувати на передноворічний сніг: прогноз погоди на 30 грудня

Погода в регіонах України

У більшості областей України 31 грудня опадів не очікують. Щоправда, вночі у північно-східній частині прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер західний, південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, в Криму – 1 – 6 градус тепла, вдень – 3 – 8 градусів тепла, у південній частині тепліше – 7 – 12 градусів вище нуля,

– пояснили синоптики.

В Карпатах вночі невеликий мокрий сніг, вдень – без опадів, температура вночі та вдень буде нульовою.

У Київській області погода 31 грудня буде хмарною з проясненнями, без опадів. Окрім того, синоптики попередили, що в останній день 2023 року на Київщині:

буде південно-західний вітер, 5 – 10 метрів за секунду;

вночі температура сягатиме від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу, вдень 3 – 8 градусів тепла.

У столиці України останній день 2023 року буде теплим – вночі 2 – 4 градуси тепла, вдень – орієнтовно 5 градусів тепла.

Погода в містах України

Київ +4...+6

Ужгород +5...+7

Львів +5...+7

Івано-Франківськ +6...+8

Тернопіль +5...+7

Чернівці +6...+8

Хмельницький +5...+7

Луцьк +4...+6

Рівне +4...+6

Житомир +4...+6

Вінниця +5...+7

Одеса +9...+11

Миколаїв +9...+11

Херсон +6...+8

Сімферополь +9...+11

Кропивницький +6...+8

Черкаси +5...+7

Чернігів +4...+6

Суми +5...+7

Полтава +5...+7

Дніпро +5...+7

Запоріжжя +5...+7

Донецьк +4...+6

Луганськ +4...+6

Харків +5...+7

Прогноз погоди в Україні на 31 грудня / Карта Укргідрометцентру