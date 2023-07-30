Значну частину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на 31 липня

30 липня 2023, 14:26
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні у понеділок, 31 липня буде теплою та місцями вологою. Жителі багатьох областей зможуть трохи перепочити від спеки.

У понеділок знову по всій країні буде мінлива хмарність. Вітер мінятиме свій напрямок. Його швидкість становитиме 3 – 8 метрів за секунду.

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Де очікуються опади 31 липня

На Заході, Півночі, Центрі та частині Сходу очікуються помірні короткочасні дощі. Також можливі грози. У південно-східній частині України в понеділок опадів не буде.

Денна температура на Заході становитиме +22…+25. На Півночі та у Центрі стовпчики термометрів показуватимуть +24…+26. Найспекотніше буде на Сході та Півдні. Там температура може піднятися до +30.

Температура в обласних центрах України

  • Київ – +24...+26
  • Ужгород – +23...+25
  • Львів – +22...+24
  • Івано-Франківськ – +23...+25
  • Тернопіль – +23...+25
  • Чернівці – +23...+25
  • Хмельницький – +23...+25
  • Луцьк – +22...+24
  • Рівне – +23...+25
  • Житомир – +23...+25
  • Вінниця – +23...+25
  • Одеса – +26...+28
  • Миколаїв – +27...+29
  • Херсон – +27...+29
  • Сімферополь – +27...+29
  • Кропивницький – +24...+26
  • Черкаси – +24...+26
  • Чернігів – +24...+26
  • Суми – +23...+25
  • Полтава – +24...+26
  • Дніпро – +25...+27
  • Запоріжжя – +27...+29
  • Донецьк – +27...+29
  • Луганськ – +26...+28
  • Харків – +25...+27


Прогноз погоди на 31 липня / Карта Укргідрометцентру

Автор: Петро Залива