Півкраїни накриє негода: прогноз погоди на 4 серпня

У четвер, 4 серпня, в багатьох регіонах України прогнозують дощі, подекуди з грозами. Водночас на Заході буде сонячно.

На Лівобережжі прогнозують погіршення погодних умов, оголошено жовтий рівень небезпеки – очікують грози, а в деяких районах – град та шквали – вітер 15 – 20 метрів за секунду.

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Середня температура повітря вдень на Заході +27 °C. На Закарпатті буде спекотно – до +32 °C. В інших регіонах температура від +25 °C до +28 °C.

Погода в містах

Ужгород – +28..+30

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +25...+27

Вінниця – +24...+26

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +26...+28

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +24...+26

Суми – +23...+25

Полтава – +23...+25

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +27...+29

Харків – +24...+26



Прогноз погоди на 4 серпня / Скриншот Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що наразі на більшості територій України переважає дощова погода, але вже скоро циклон піде геть, а сонце повернеться. Атмосферний тиск поступово зростає, тому наприкінці тижня українці знову відчують літню спеку.

4 серпня, у четвер, у багатьох областях України місцями пройдуть короткочасні дощі, на Лівобережжі з грозами, зокрема, у Києві. Водночас у західних регіонах очікується суха й малохмарна погода.

Температура повітря впродовж дня прогнозується в межах +25+29 градусів, а от на Закарпатті та на Луганщині тепліше - до +30 градусів.

Через теперішню високу вологість частішають нічні та ранкові тумани, водії уважно! Бо видимість погіршуватиметься до 300-500 метрів у туманах,

– наголосила синоптикиня.

Утім, у другій половині тижня сонце і спека випарують наслідки дощів. Стовпчики термометра почнуть показувати +28+33 градуси – літо триває.