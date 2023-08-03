У деяких регіонах можливі дощі та грози: якою буде погода 4 серпня

3 серпня 2023, 15:22
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Джерело:

Укргідрометцентр

У п'ятницю погода в Україні буде доволі спекотною. В багатьох регіонах температура на стовпчиках термометрів підніметься більш ніж на 30 градусів.

Приємним бонусом спекотної п'ятниці буде південно-західний вітер, 5 – 10 метрів на секунду.

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Яку погоду прогнозують синоптики

У більшості західних областей, вдень і на Житомирщині мінлива хмарність, місцями можливі короткочасні дощі та грози. Натомість на решті території малохмарно, опадів не прогнозується.

Температура вночі в середньому становитиме 15 – 20 градусів тепла, а на узбережжі морів аж до 22 градусів. Найголодніша ніч буде в Карпатах – там температура опуститься до 12 – 17 градусів тепла.

У столиці буде спекотно

У Києві опадів не передбачається, вітер переважно буде південний – 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі у столиці становитиме 18 – 20 градусів тепла, вдень сягне аж до 31 – 33 градусів.

Погода в Україні 4 серпня

  • Київ – +26...+28
  • Ужгород – +30...+32
  • Львів – +26...+28
  • Івано-Франківськ – +29...+31
  • Тернопіль – +30...+31
  • Чернівці – +30...+32
  • Хмельницький – +31...+33
  • Луцьк – +26...+28
  • Рівне – +26...+28
  • Житомир – +30...+32
  • Вінниця – +31...+33
  • Одеса – +28...+30
  • Миколаїв – +31...+33
  • Херсон – +31...+33
  • Сімферополь – +31...+33
  • Кропивницький – +31...+33
  • Черкаси – +30...+32
  • Чернігів – +30...+32
  • Суми – +29...+31
  • Полтава – +30...+32
  • Дніпро – +31...+33
  • Запоріжжя – +31...+33
  • Донецьк – +29...+31
  • Луганськ – +30...+32
  • Харків – +30...+32


Погода в Україні 4 серпня / Укргідрометцентр

Автор: Анастасія Кушпіт