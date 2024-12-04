Морози до -5, але без опадів: прогноз погоди на 5 грудня

Погода у четвер, 5 грудня, буде сухою, але холодною. Що вдень, що вночі майже на всій території країни прогнозуються морози.

Синоптики також прогнозують хмарну погоду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 5 грудня

Синоптики прогнозують у четвер, 5 грудня, хмарну і морозну погоду. Втім, опади не очікуються. Вітер буде переважно південно-східний, 3 – 8 метрів за секунду.

Уночі на всій території країни будуть морози від 0 до -5 градусів. Прохолодніше буде у Карпатах, де стовпчики термометрів опустяться до -4...-9 градусів. Вдень в Україні буде тепліше – від -3 до +2 градусів, а на Півдні – до +6.

У Києві вдень температура сягатиме 0, вночі – до -3 морозу. Суттєвих опадів у столиці не прогнозують, однак місцями може спостерігатися туман.

Температура у великих містах

Київ -1...+1;

Ужгород +1...+3;

Львів 0...+2;

Івано-Франківськ 0...+2;

Тернопіль -1...+1;

Чернівці 0...+2;

Хмельницький -1...+1;

Луцьк 0...+2;

Рівне 0...+2;

Житомир -1...+1;

Вінниця -1...+1;

Одеса +2...+4;

Миколаїв +2...+4;

Херсон +3...+5;

Сімферополь +5...+7;

Кропивницький -1...+1;

Черкаси -1...+1;

Чернігів -1...+1;

Суми -1...+1;

Полтава -1...+1;

Дніпро 0...+2;

Запоріжжя +3...+5;

Донецьк +1...+3;

Луганськ 0...+2;

Харків -1...+1.



Погода 5 грудня / Карта Укргідрометцентр